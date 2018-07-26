警惕：中年人直立眩暈恐增加癡呆與中風危險

圖片版權 Getty Images Image caption 從牀上起來直立，有些人會出現眩暈

你是否有從牀上站立起來時感覺頭暈的經歷？根據美國研究人員的一份報告稱，這種情況可能增加未來罹患失智症（俗稱老年癡呆症）和中風的危險。

有些人從平躺到直立變換體位時，會出現頭暈目眩，這是由於血壓突然下降所造成的。這一現象被稱作體位性低血壓（orthostatic hypotension， OH）。

美國研究人員對10000多名志願者（平均年齡54歲）進行研究，發現OH會大大增加將來患老年癡呆症或中風的風險。

但是，有時感覺眩暈並不一定就是有嚴重疾病的信號。

美國神經病學學會（The American Academy of Neurology）對這些人員進行了長達25年的研究。

報告作者羅靈斯（Andreea Rawlings）說，他們之前就知道體位性低血壓（OH）與心臟病有關聯。因此，研究人員想探究它是否與大腦的一些疾病也有聯繫。

圖片版權 Getty Images Image caption 有些人從平躺到直立變換體位時，會出現頭暈目眩

羅靈斯說，"測量中年人體位性低血壓可能是監測未來發生癡呆症或中風的一種新方法"。

當然，像任何研究一樣，還需要做進一步的試驗，同時尋找可能的預防性措施。

在多年跟蹤研究期間，科研人員發現，那些有OH的人出現癡呆症比例為12.5%，中風比例則為15.2%。

而那些沒有OH的志願者患癡呆症比例是9.1%，患缺血性中風比例是7.1%。

OH症狀

這些人之前從沒有心臟病史或得過中風。根據英國國民衛生服務體系NHS的資料，低血壓往往會出現以下症狀：頭昏/頭暈、噁心、視力模糊、乏力、認知功能障礙等。

英國老年癡呆症協會負責人對BBC表示，這一研究證實了低血壓的潛在危險。

專家建議人們要經常測量血壓，無論是低血壓還是高血壓都應該重視。

如果血壓有變化，讓你擔心，就應該去看醫生。