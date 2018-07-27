「血月」當頭照 是兇是吉全球各地說法各異

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年烏拉圭天空的血月

7月27日星期五晚上，千百萬地球人抬頭望明月，看到的將是「血色月亮」，科學的說法是月蝕，而且是本世紀持續時間最長的一次。

除了北美和格林蘭島，地球上大部分地區都有幸觀賞（或無法躲避）這次天空持續呈現1小時43分鐘的壯觀（恐怖）景象。

許多科學家討厭「血色月亮」這個詞，因為它賦予了月蝕太多奇幻的想像，讓人聯想到一輪巨大的、血紅的月亮，俯視眾生，空氣在它傾瀉的「血光」中顫抖。

其實就是月球轉到太陽光被地球遮住的那一邊，經地球大氣層過濾折射，只剩紅色光得以穿透，所以從地球上看就是血月，月球顏色暗紅或深紅。

自古以來，世界各地的宗教、民俗中，血色月亮都有其特殊含義，被作為一種徵兆符號。關於血色月亮流傳著多種迷思、傳說和風俗。

圖片版權 SPL Image caption 2018年7月27日，星期五，世界各地見證本世紀持續時間最長的月蝕，人們更願意稱之為"血色月亮"。

血色月亮和末日審判

伊斯蘭教和穆斯林文化中，太陽和月亮都代表著對真主的崇敬，所以月蝕期間要詠唱特定的經文，特定的「月蝕禱告辭」，讚美真主偉大，祈求真主寬恕。

基督教血腥氣較濃，把月蝕跟上帝的憤怒相提並論，被視為末日審判的象徵，也跟耶穌基督受難相關。

基督教的復活節是春季第一個滿月後的第一個星期日，因此復活節星期日永遠不會發生月蝕。

文學影視作品裏，關於"血色月亮"，各種明指暗喻，渲染煽情，不一而足，比如2003年的法國驚悚恐怖電影《血色月亮》。

世界末日理論信徒相信血月預言。2013年，一位基督教牧師寫了本書，預言2014/15年間先後4次血月，都出現在猶太教節日，而人類歷史上這種情況只出現過3次，每次都有壞事相伴。

後來，這種說法被駁斥，但"血月"或"血色月亮"卻成了媒體的常用詞匯。

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血色月亮 = 不祥之兆。

許多古代文明把"血色月亮"跟邪惡、災難綁在一起。

中國民間有天狗吃月亮的傳說；血紅的月亮也往往被當作將發生血光之災的凶兆。

古印加人相信月亮變成紅色，是因為被美洲豹襲擊、吞噬，美洲豹吃了月亮之後，還會把目光轉向地球。

因此，在血色月亮的夜晚，人們要吶喊，揮舞長矛，還要讓狗狂吠，就為了趕走美洲豹。

在美索不達米亞古文明中，月蝕被解讀為對君王的直接挑釁攻擊。

當時那裏的人們已經能夠比較凖確地預測月蝕時間，因此能提前凖備，在那段時間給君王找個替身。假王在位時，真王躲起來；月蝕過後，假王消失，真王回歸。

根據印度一些民間傳說，血色月亮是惡魔拉胡的腦袋。太陽和月亮是一對孿生天神，它們斬了拉胡的頭，但拉胡喝了長生藥，腦袋不死。

這個永生的惡魔腦袋追著太陽和月亮復仇，追上了就把它們吞下去。拉胡吞了月亮，就發生月蝕。但因為它的腦袋和脖子分離了，月亮還可以從脖頸斷口復出。

古今不少文化、民族都相信月蝕是厄運的預兆。為此，就產生了各種能夠驅邪、防衛儀式。比如月蝕時孕婦不能做家務，以免胎兒受傷害。

圖片版權 SPL Image caption 2016年，「超級月亮」注視下的俄國拜科努爾航天基地的火箭

血色月亮 = 正能量

把月蝕當作吉兆的也有，但不多。

北美西部的原住民中，有些部落就認為月亮變紅是因為受傷了，或者生病了；這時，月亮的妻子或者部落民要為它治病療傷，具體做法是對著變暗的月亮唱歌跳舞，估計是治癒系的歌謠。

在非洲的多哥和貝寧，一種民俗把月蝕視為太陽和月亮的衝突，人類必須出手干預，調停，讓這對日月冤家化解矛盾。因此，月亮呈血色之際，就是冤家對頭握手言和之時。