過去10年科學界鮮為人知的七大發現

Image caption 人類在進化的過程中可能發生了很多"惡作劇"。

科學正在以迅猛的速度不斷進步，BBC製作的《無限猴籠》（The Infinite Monkey Cage）節目盤點了過去10年的七大引人入勝的發現。它們對現在以及未來影響不可忽視。

一，希格斯玻色子（Higgs boson particle）

希格斯玻色子（又稱上帝粒子）是2012年科學家在歐洲核子研究中心(CERN)處理大型強子對撞機(Large Hadron Collider)時發現的。物理學家一直以來就認為希格斯玻色子是存在的，但卻無法證明其存在。

至於這一發現對我們日常生活的意義還有待研究和觀察，但正如天體物理學家奈爾·德葛拉司·泰森（Neil De Grasse Tyson）所講的那樣。在量子物理學剛被發現時，人們並不知道它會對我們的生活產生什麼影響，但它成為了"整個信息技術革命的基石"。

二，引力波（gravitational waves)

最先預測引力波存在的是愛因斯坦（Einstein），他在100年前的廣義相對論中提到引力波。但當時愛因斯坦表示可能將永遠不可能直接觀測到引力波的存在。

然而，在過去10年科學家已經研製出先進的技術並觀測到了引力波。

引力波來自於宇宙間帶有強引力場的天文學或宇宙學波波源，例如兩大黑洞碰撞所產生的引力波。

英國物理學教授菲杜克（Prof Fay Dowker）說，引力波的發現標誌著"引力波天文學的新紀元"。菲杜克教授形容說這就像有了一個新感官一樣："好比說我們以前可以看得到，現在我們實際上還可以聽得到。"

三，土星的衛星有適合外星人生活的條件

圖片版權 PA Image caption 土衛二是我們的近鄰。

卡西尼-惠更斯號太空飛船（the Cassini-Huygens space mission）飛行近20年，收集了關於土星的新數據與圖像，發現土星的衛星-土衛二（又稱為恩賽勒達斯，Enceladus）放射出的氣體中含有氫氣。這意味著該衛星表面的鹹水海洋有適合生命繁殖的適當條件。

土衛二的面積與英國大小相似。

四，人類祖先曾與其它原始人種雜交

尼安德特人（簡稱尼人，the Neanderthals）雖然早已滅絶，但2010年遺傳學家在繪製尼人的基因組圖譜時驚奇地發現：人類祖先在走出非洲後曾與其它原始人種雜交。

比如，英國人中許多人身上都攜帶尼人的一小部分基因。同時，也有丹尼索瓦人（the Denisovans）以及其它原始人種的痕跡。

也就是說，人類在進化的過程中發生了很多"惡作劇"。

五，科學家用尼人的DNA做了一個微型腦

科學家利用基因編輯技術製作了一個尼人的類器官，一個微型腦。

該微型腦可以傳送電子信號。科學家下一步是想把該微型腦的電子信號與機器人連接起來，想"看看能不能用已經絶跡的尼人的基因來控制機器人的活動。"

六，年輕人生活方式變得更健康

統計數字發現，過去10年人們的生活方式發生了巨大變化，特別是年輕人。

研究發現，18-24歲之間的年輕人吸毒、酗酒的少了，少女懷孕率也大大下降了。

七，大氣層中二氧化碳濃度發生永久性改變

Image caption 大氣中的二氧化碳濃度越來越高

2013年，在美國夏威夷冒納羅亞火山觀測站測到的大氣中的二氧化碳濃度首次達到400ppm。2016年南極的二氧化碳濃度也達到400ppm。

用托尼·瑞安教授（ProfTony Ryan）的話說，1962年他出生時大氣中二氧化碳濃度為320ppm，佔0.03%，現在則佔0.04%。

這一數字可能仍在上升，它會導致氣候變化，對今天的人類以及未來的後代都會產生深遠的影響。

氣候變化將意味著人類必須改變其生活方式。