世紀月全食遇上火星衝：世人抬頭看「紅月亮」奇景
- 2018年 7月 28日
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北京香港台灣時間周六（7月28日）凌晨，地球運行到剛好在太陽與月球之間的位置，阻擋了大部份通常會照射到月球的光線，為各地的天文愛好者上演本世紀最長的月全食。在世紀月全食發生之際，也是15年來最大、最亮的「火星衝」，閃耀紅光的火星與「紅月亮」相距不到10度。
在希臘，月球在波塞頓神殿（Temple of Poseidon）後邊慢慢升起。
部份光線受地球大氣層的折射，映到月球的表面再反射回地球。因此，月食期間我們看見的月球會變成橙色、啡色或紅色。
這次月全食在非洲、中東、歐洲、俄羅斯、印度、東南亞和澳大利亞都能看到。
台灣中央氣象局表示，火星為於「衝」的位置意指，地球剛好位於火星與太陽中間，三者排列呈一直線。
火星衝是一年中最適合觀賞火星的時候，幾乎整夜都可以見到火星。而今年的火星衝時，火星剛好位於近地點附近，因此火星看起來更大顆。
在法國斯特拉斯堡（Strasbourg），月球在當地一個雕塑像後升起。
在瑞士的阿爾卑斯山，可以清楚看見整個月全食的過程。
月全食吸引了許多天文愛好者觀賞。圖為新加坡的情況。
月球在阿聯酋謝赫·扎耶德大清真寺兩座叫拜樓中間升起。
月全食在澳大利亞城市悉尼（雪梨）吸引了許多天文粉絲。
整個月全食的過程歷時約1小時43分鐘。