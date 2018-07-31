雨後芬芳的味道 科學道理原來是這樣
漢語中有久旱逢甘露一說。無獨有偶，英語中其實也有一個詞叫petrichor, 專門形容在經歷又熱又乾的天氣後，一場及時雨所帶來的甘甜與芬芳。
為什麼雨水也能如此好聞？它不僅是人們渴望雨水的心理作用，這裏面實際上是有科學根據的。
細菌、植物甚至閃電都是令雨水發出芳香氣味不可缺少的成分。
雷雨過後的清新空氣以及泥土被打濕的味道令人心曠神怡。
科學家長久以來一直對這種味道著迷，就連香水師也對這種雨水的持久香味感興趣。
細菌多多
1960年代，兩位澳大利亞的研究人員伊莎貝爾·貝爾（Isabel Bear） 和RG托馬斯（RG Thomas）注意到，久旱之後的雨水散發出的泥土芬芳氣味，是雨水落到乾旱土地上，土壤中的細菌產生的。
約翰·英納斯中心（the John Innes Centre）的巴特那教授（Prof Mark Buttner）解釋說，土壤裏富含這種細菌，因此當人們說聞到了泥土潤濕的味道，其實就是某種細菌分子的味道。
大多數健康的土壤中都含有這種叫土臭素（geosmin）的分子。
因此，當雨水打濕土壤時，吐臭素分子就會釋放出來，在空氣中彌漫。
現在吐臭素已經成為香水中一種常用成分。人類對這種味道很敏感。
植物味道
丹麥奧爾堡大學（Aalborg University in Denmark）的尼爾森教授（Prof Jeppe Lund Nielsen）認為，吐臭素還可能與萜烯（Terpenes）有關係，一些植物能分泌氣態芳香萜烯類物質，可興奮神經中樞、刺激相應的功能器官。
英國皇家植物園（或稱邱園，Royal Botanic Gardens, Kew）的斯蒂文森教授（Prof Philip Stevenson）說，當雨水落到植物上，可能會損傷植物的葉毛而釋放化合物。這時，葉毛就會釋放出令人愉悅的味道。
他對BBC表示，而當雨水打到那些幹植物上，也會釋放出一些化學物質，就像當你碾碎各種幹香草時使化學物質釋放出來一樣。
電閃雷鳴
當然，別忘了還有電閃雷鳴的作用，因為閃電和打雷可以讓空氣更清新。
專家認為，閃電、雷鳴、特別是雨水可以改善空氣質量。
雨水會沖走灰塵、氣溶膠以及其他顆粒等，令空氣清新。