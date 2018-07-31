雨後芬芳的味道 科學道理原來是這樣

圖片版權 Science Photo Library Image caption 雨水打在葉子上

漢語中有久旱逢甘露一說。無獨有偶，英語中其實也有一個詞叫petrichor, 專門形容在經歷又熱又乾的天氣後，一場及時雨所帶來的甘甜與芬芳。

為什麼雨水也能如此好聞？它不僅是人們渴望雨水的心理作用，這裏面實際上是有科學根據的。

細菌、植物甚至閃電都是令雨水發出芳香氣味不可缺少的成分。

雷雨過後的清新空氣以及泥土被打濕的味道令人心曠神怡。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 幹裂的泥土

科學家長久以來一直對這種味道著迷，就連香水師也對這種雨水的持久香味感興趣。

細菌多多

1960年代，兩位澳大利亞的研究人員伊莎貝爾·貝爾（Isabel Bear） 和RG托馬斯（RG Thomas）注意到，久旱之後的雨水散發出的泥土芬芳氣味，是雨水落到乾旱土地上，土壤中的細菌產生的。

約翰·英納斯中心（the John Innes Centre）的巴特那教授（Prof Mark Buttner）解釋說，土壤裏富含這種細菌，因此當人們說聞到了泥土潤濕的味道，其實就是某種細菌分子的味道。

大多數健康的土壤中都含有這種叫土臭素（geosmin）的分子。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 甜菜根裏含有吐臭素

因此，當雨水打濕土壤時，吐臭素分子就會釋放出來，在空氣中彌漫。

現在吐臭素已經成為香水中一種常用成分。人類對這種味道很敏感。

植物味道

圖片版權 Science Photo Library Image caption 像松樹類的針葉樹種通常會產生萜的氣味

丹麥奧爾堡大學（Aalborg University in Denmark）的尼爾森教授（Prof Jeppe Lund Nielsen）認為，吐臭素還可能與萜烯（Terpenes）有關係，一些植物能分泌氣態芳香萜烯類物質，可興奮神經中樞、刺激相應的功能器官。

英國皇家植物園（或稱邱園，Royal Botanic Gardens, Kew）的斯蒂文森教授（Prof Philip Stevenson）說，當雨水落到植物上，可能會損傷植物的葉毛而釋放化合物。這時，葉毛就會釋放出令人愉悅的味道。

他對BBC表示，而當雨水打到那些幹植物上，也會釋放出一些化學物質，就像當你碾碎各種幹香草時使化學物質釋放出來一樣。

電閃雷鳴

圖片版權 Science Photo Library Image caption 閃電雷鳴讓空氣清新，也會使味道突出

當然，別忘了還有電閃雷鳴的作用，因為閃電和打雷可以讓空氣更清新。

專家認為，閃電、雷鳴、特別是雨水可以改善空氣質量。

雨水會沖走灰塵、氣溶膠以及其他顆粒等，令空氣清新。