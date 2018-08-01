Image caption 音樂可以影響我們的味覺

音樂有許多作用，它可以讓人放鬆，舒緩緊張壓力，讓人修身養性，甚至用音樂來胎教等等。

然而，音樂，包括背景音樂對我們每個人的作用遠不止這些，它還能影響我們對食物和酒類的味覺，而且這些影響是潛移默化的，你可能都沒有意識到。

BBC為你總結和盤點用音樂佐餐的幾大趣聞

1.影響你的購買力

英國萊斯特大學（University of Leicester）的學者稱，不同種類和流派的音樂對人們的購買力有不同的影響。

其中，古典音樂最有可能讓人花錢，因為它可以讓人感覺高雅、富貴、時尚。如果你此時在餐館就餐的話，你很可能會花更多的錢，點比較貴的佳餚。

2.輕柔音樂鼓勵健康飲食

南佛羅里達大學（the University of South Florida）的比斯瓦斯博士（Dr Dipayan Biswas）認為，如果在咖啡館裏把音樂聲音調低，對就餐食客在選擇食品時會產生一定的影響。根據比斯瓦斯博士的研究，如果音樂的音量低於55分貝，人們在選擇食品時會更加專心，容易挑選那些更健康的餐飲。

相反，如果音樂音量高於70分貝以上，人們更可能選擇甜食以及油膩食物。比斯瓦斯說，音樂音量過高會讓人感到緊張和不安。人們更容易選擇多糖、多鹽、多脂肪的食品。

3.音樂助酒興

牛津大學實驗心理學教授查爾斯·斯班瑟（Charles Spence）發現，音樂實際上可以改變我們口中餐的感覺。他說，如果選對了音樂，那它可以提升酒的味道。例如，音樂音量大會提升甜味。而低頻音樂則可以突出苦的味道。

一些餐館老闆開始利用音樂的這種功能來調節人們的味覺。他們努力探索如何在減少蛋糕和甜點中含糖量的同時，還不影響食客的口味。 如果某些音樂可以提升"甜味"，那不是一舉兩得嗎？

Image caption 古典音樂鼓勵人們消費

4.音樂配餐的技術

英國著名米其林餐廳肥鴨（The Fat Duck）為不同佳餚選擇不同音樂，就像現場演出一樣。

甚至連菜單的字體也是精心設計的，據稱，那種尖尖的字體可以突出酸味。

在肥鴨餐廳，如果你點了生魚片，服務生在上菜時會給你一副耳機。顧客在品嚐海鮮的同時，耳畔會伴隨著海浪以及沙灘兒童玩耍的聲音。

5.飛機餐為何不好吃

Image caption 飛機餐不美味

音樂可以為人們的盤中餐助興，但有些噪音也可以使人們口中的食物食之無味。最好的例子就是飛機餐。

許多人都抱怨飛機餐很難吃，這可能與飛機發動機的高音噪音不無關係。有研究表明，當噪音達到89分貝或以上時會讓人們對某些口味失靈。

因此，下次你如果做飛機時只要戴上一副好耳機，你的飛機餐可能會變得更加美味。

6. 音樂可釀造美酒？

西班牙Barahonda葡萄園的酒商認為，音樂對釀酒過程會產生影響。因此，他們在一些紅酒的釀製過程中為它們播放長達60小時的音樂。

他們的這一靈感來自於胎教音樂，該酒莊的工作人員表示，給酒放音樂是想讓酒中的單寧更柔和以及更醇美。這也許只不過是一個新穎的公關手段而已。

但是，下次你在廚房中播放音樂偏偏起舞時，想一想你放的音樂對你酒藏的影響吧。