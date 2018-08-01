圖片版權 Science Photo Library Image caption 女性陰道美容正在悄然流行

近年來，一種讓陰道"恢復青春"的重塑或緊縮陰道等"美容"療法開始在一些女性當中時興。

但是，專家警告說，這樣的"美容"療法可能會帶來一些嚴重的風險，比如燒傷、疤痕以及反覆性疼痛等。因為在"美容"過程中通常會使用激光等手段。

歐美的一些私人診所提供這一類的"美容"療法。專家說，雖然「美容」不用開刀，可以利用中午午休時間就可以完成，但並不意味著就安全。

雖然激光治療早已被用於治療男女性器官的疾病上，包括殺傷在宮頸或陰道組織上的癌細胞以及生殖器疣等，但用於陰道"美容"的療法並沒有進行過測試。

美國食品藥品監督管理局（FDA）說，越來越多的廠商稱，他們的"美容"產品可以治療與絶經、尿失禁以及性功能有關的各種症狀。

但FDA警告說，這些產品存在嚴重風險。FDA對一些女性受到的傷害表示深切關注，並說如果這種欺騙性營銷不停止的話，他們將採取行動。

英國美容整形外科醫師協會（BAAPS）顧問整形外科醫生班維爾（Paul Banwell）完全認同美國FDA的擔憂。

與此同時，英國皇家婦產科學院(RCOG)的麥肯凱伊醫生（Dr Vanessa Mackay）也表示，沒有什麼證據顯示，這些讓陰道恢復青春活力的種種非手術裝置在改善陰道肌肉張力或重塑陰道組織方面真正有效。

麥肯凱伊說，如果女性對自己的生殖器官以及外表有任何擔心和問題，應該去諮詢專業醫生。

圖片版權 BRITSPAG Image caption 女性外陰形狀各異，都屬正常。女性如果有擔心和問題應求教專業醫生。

骨盆運動

同時，女性還可以做一些骨盆底部運動（pelvic floor exercise），又稱凱格爾運動（Kegel exercise）來加強陰道周圍的肌肉以及改善肌肉的張力等。

做骨盆運動時可以選擇坐姿或是站立，雙膝稍微分開。然後提起骨盆肌肉，彷彿是要避免（或是憋住）小便那樣。

同時，要切記不要收緊腹部、臀部或是大腿的肌肉。

做10個緩慢的收縮練習，每次保持10秒鐘。

之後，還可以逐漸增加時間長度。

做完慢速收縮練習之後，再做一套快速收縮練習。

一天可以做3到4次這樣的骨盆運動。

許多女性在某個階段都會經歷陰道幹澀等症狀，但這些都是可以治療和改善的，關鍵是要尋求專業醫生的幫助，而不是盲目相信沒有經過驗證的，所謂能讓陰道恢復青春的"美容"措施和裝置。