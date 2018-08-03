孕婦妊娠期間抑鬱會影響寶寶日後成長

圖片版權 Getty Images Image caption 許多孕婦妊娠期間經歷抑鬱

身懷六甲，孕育一個小生命是人生的大喜事之一，花人習慣上把懷孕叫做"有喜了"，西方人在聽到別人懷孕的消息之後，往往會說："Congratulations"，恭喜。

可見，各國文化中人們都把懷孕當作一件大好事。

然而，現實生活中孕婦會經歷各種各樣問題，例如，早期妊娠嘔吐以及流產危險等。

即使熬過了這些，一些孕婦還會經歷孕期抑鬱症的折磨。

它不但給孕婦本人帶來苦惱，倫敦國王學院的一項新研究發現，它可能還將影響胎兒以及寶寶出生後的健康。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員對兩組孕婦所生的孩子進行跟蹤和比較。

倫敦國王學院科研人員對106名患有和沒有抑鬱症的孕婦進行了研究和比較。這些孕婦都已經妊娠25周以上。

研究人員還對兩組孕婦所生的孩子進行跟蹤和比較。

他們分別在這些嬰兒出生後的6天、8個月以及12個月進行測試和分析，結果發現了幾個有趣的現象。

首先，患有抑鬱症的孕婦，她們妊娠的時間較短，她們的嬰兒平均提前8天出生。

但更引人注意的是，如果孕婦懷孕期間患抑鬱症，則對嬰兒出生後的健康成長有一定的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 抑鬱症孕婦所生的寶寶更敏感

嬰兒更敏感

母親懷孕期間有抑鬱症的，嬰兒出生後似乎更多動、啼哭較多。

而且在面對各種狀況時，這些嬰兒體內產生的壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）也更高。

皮質醇是當人遇到威脅、緊張或壓力時身體所釋放出的一種荷爾蒙。它是身體對壓力、緊張等的自然反應機制。

研究人員之一，倫敦國王學院的卡麥恩·帕瑞安提教授（Carmine Pariante）告訴BBC，即使出生後只有兩天，這些嬰兒對光和溫度更敏感。

一年以後，在打疫苗時，這些嬰兒體內的皮質醇水平要比那組沒有妊娠抑鬱症母親所生的寶寶要高得多。

釋放壓力荷爾蒙本身並不是什麼壞事，但問題是在其他嬰兒看來是很正常的情況下，那些抑鬱症孕婦的寶寶的反應則可能過激。

嬰兒之所以會受到影響，可能跟母親的血液可以經過胎盤與嬰兒相聯有關。因此，寶寶從在腹中時就可以感受到媽媽的情緒。

人們擔心，將來這些嬰兒長大成人之後，在面對各種人生困境時，是否將面臨更大的心理問題或罹患抑鬱症的風險。

圖片版權 Getty Images Image caption 應該積極治療孕婦抑鬱症

治療方法

根據帕瑞安提教授，10個孕婦中至少就有1人受抑鬱症影響，因此他認為，最重要的是這些受到影響的孕婦尋求幫助和治療。

但現實社會中，許多孕婦很抑鬱但卻不願意尋求幫助。這可能與社會對孕婦的期待有關。帕瑞安提教授說，因為人們認為懷孕是令人高興的事。

帕瑞安提教授說，"必須要承認妊娠抑鬱症並提供治療。這不僅是出於對母親的健康考慮，同時還為了孩子的健康。"

但到底什麼樣的治療比較安全和有效，還有待進一步研究。因為一些抗抑鬱藥可能會對寶寶的行為有所影響，雖然目前並不清楚這是藥的作用，還是抑鬱症本身所導致的。

但帕瑞安提教授強調，可以使用非藥物性方法，例如通過飲食調理和心理治療等幫助孕婦對付抑鬱症，當然，它未必對每個人都有效。