警惕低度污染對心臟危害 簡單幾招教你自救

圖片版權 Getty Images Image caption 研究顯示低度污染也對心臟有不利影響

人人都知道污染嚴重對人體健康有害。但英國專家說，即使人經常處於低度污染狀況下，都可能會對心臟造成不利影響。

低污染可能給心臟帶來的變化與心臟衰竭早期的症狀類似。

英國所做的一項研究顯示，那些住在繁忙公路旁、暴露在高度噪音中的人，他們的心臟要比住在污染程度較低處的居民平均要大，即使他們所居住地區的污染程度並沒有超過英國的安全指南（PM2.5 25微克/每立方米）。

2018年，世界衛生組織的空氣質量指南呼籲各國將其PM2.5年平均值降至10微克/每立方米）。

英國研究人員分析了4000人的數據，發現污染與心臟肥大之間有明顯的關聯。

幾年前的一項大規模國際調查也稱，空氣污染對心臟衰弱的人威脅最大，甚至可能導致死亡。

專家估計，在英國，每年因空氣污染導致心臟衰竭的死亡數以千計。

英國心臟基金會呼籲政府清潔空氣，說英國許多城市的空氣質量經常超過歐盟制定的安全標凖。

國際權威醫學雜誌《柳葉刀》對包括英國、美國和中國在內的12個國家的35項專題研究進行了綜合分析。

研究發現，車輛排放的廢氣和空氣粉塵等空氣污染與心臟病之間有明顯的聯繫。

圖片版權 Getty Images Image caption 汽車尾氣污染嚴重

什麼是PM2.5

研究發現，空氣中的PM2.5（測量標為微克/每立方米）含量每增加10微克，人的心臟就增肥1%。

PM2.5是空氣中的微小顆粒，它對人體傷害最大。因為它直徑小於2.5微米 ，大約相當於人頭髮的三十分之一。

它們可能來自汽車尾氣，爐子煤煙以及其他一些污染氣體相互作用所產的化學反應而生成的副產品。

PM2.5的顆粒可以穿透到人體肺部以及心血管系統，特別是對老年人和年輕人的心、肺造成傷害。

預防措施

英國專家說，這說明即使低度污染仍然對健康產生不利影響，但好消息是低度污染對心臟產生的變化相對較小，還是有逆轉的潛力。

因此，專家呼籲各國政府採取緊急措施，治理空氣污染、保護環境。

與此同時，你也可以做一些力所能及的小事來減少接觸到的污染物和進行自我保護：

盡量遠離繁忙的公路，因為交通繁忙的公路污染物最集中。

平時盡量選擇小道，交通越少越好的那種小道。

避開骯髒空氣的熱點，比如交通堵塞時車子靜止不動，但發動機仍然在工作的路邊。它可以造成高度污染源。在等待過馬路時最好退後一步，離車輛遠一點。

在走上坡路時，要走車輛下行馬路的那一邊，這一面的空氣相對乾淨些。因為車爬坡耗油，尾氣多。

普通的口罩和面具沒有什麼用，真正有用的面具戴起來又太麻煩。因此，科學家建議還是避開繁忙公路為好。

此外，英國以及歐盟數國決定到2040年前結束銷售使用汽油和柴油做燃料的傳統車輛也將對治理空氣污染起到重要作用。

但在這之前，還是盡量利用一些簡便易行的自我保護措施為佳。