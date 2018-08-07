圖片版權 Getty Images Image caption 已經睡了8小時了，醒醒吧。

睡眠與健康，是個讓從醫學專家到飲食男女都糾結的問題。

大被酣眠，是現代人的渴望，因為我們的生活節奏太緊張，工作社交的壓力太大，煩心的事太多。

倒頭一覺睡到日上三竿，已經成了一種奢侈。

睡眠太少會影響健康已經是共識。許多疾病與睡眠不足有關。例如，老年癡呆，癌症，心血管疾病，肥胖症，糖尿病，抑鬱症，焦慮，甚至自殺。

睡覺太多也危險

最新發表的一份科學報告稱，睡覺太多也不利健康甚至折壽。

科學家警告，如果每晚睡眠超過建議的7-8小時，會增加早死的危險。

圖片版權 Getty Images Image caption 睡眠不足對我們的健康非常有害。科學家說，睡太多了也可能折壽。

英國基爾大學醫學科技研究所聯合利茲大學、曼徹斯特大學和東安格利亞大學的研究人員，對世界有關睡眠與健康的74項研究報告的數據進行了綜合分析。

這些調查涉及的受訪總人數超過300萬人。

綜合分析得出的結論是，平均每晚睡眠10小時的人，與平均每晚睡眠8小時的人相比，早死的危險增加30%。

每天躺在牀上蒙頭大睡超過10個小時，死於中風的危險增加56%，死於心血管疾病的危險增加49%。

睡眠數量與質量

發表在美國心臟協會月刊上的這份報告強調，導致科學家稱之為「極端睡眠規律」的因素有很多。

領導研究的基爾大學的Chun Shing Kwok博士說，異常睡眠是心血管疾病危險增加的信號。醫生在會診的時候應該把睡眠長度與睡眠質量綜合考慮。

他說，文化、社會、心理、行為、環境、倒班和24小時不間歇的現代生活，都會給人的睡眠質量帶來影響。

報告說，睡眠質量越低，患心血管疾病的危險越高，睡不好覺的人，心血管患病的危險增加44%。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果你想要活到老年，並盡可能持久保持健康，就應該睡眠適度，就像生活中做任何事一樣。

每晚睡多少最合適？

報告建議每晚睡7-8個小時是正常睡眠的最佳長度。

此前有關睡眠的研究也提出了7-9小時的類似建議。

但是，以往的研究大都集中在睡眠缺乏可能給健康帶來的危害，得出的結論是睡覺越短，壽命就越短。

美國加州伯克利大學神經科學和心理學教授馬修·沃克的專著《為什麼我們要睡覺》強調，如果你想要長壽，並盡可能持久保持健康，就應該多睡好覺。

最新的研究報告則側重分析了嗜睡與健康之間的關係。

在你讀了報告擔心自己睡覺太多之前，報告作者特別提醒大家注意兩點：

一是導致」極端睡眠「的潛在的身體與精神因素有很多，相關數據有限。

二是，每晚睡眠的時長，都是受訪者自報的。換句話說，聲稱自己一晚上睡3個小時就夠了的人，未必只睡3小時。說自己睡不醒的人，也不一定睡得比自己以為的那麼多。