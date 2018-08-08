導致二型糖尿病的病因原來還有這個

圖片版權 Getty Images Image caption 糖尿病跟生活方式和遺傳有關，但新研究說跟污染也有關係。

糖尿病是人類健康的主要殺手之一。通常，肥胖、飲食不良、缺乏運動以及家族基因遺傳等因素是導致二型糖尿病的主要成因。

但是，新的研究發現空氣污染也與二型糖尿病有密切關聯。

美國華盛頓大學的研究小組對二氧化碳與糖尿病之間的聯繫做了大型研究，研究結果發表在《柳葉刀星球健康》雜誌（The Lancet Planetary Health）上。

根據研究結果，2016年全球糖尿病病例中，有14%病例是跟空氣污染有關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 汽車尾氣中含有PM2.5

科學家研究了空氣中的污染物PM2.5，汽車尾氣、工廠排放的廢氣中都含有PM2.5。

因為PM2.5顆粒微小，它可以通過人體的呼吸道直接進入到肺部和血液系統。

它可以隨著血液進入身體的各個器官，引起炎症等。

時間長了，它可以影響到胰腺的工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 胰腺的主要功能之一是分泌胰島素

因為胰腺的主要功能之一是分泌胰島素（insulin），而胰島素負責參與調節碳水化合物和脂肪代謝，控制血糖平衡。缺乏有效的胰島素會導致血糖過高、糖尿病。

研究說，如果長期暴露在污染的環境下，會導致葡萄糖和胰島素新陳代謝的改變，包括葡萄糖不耐受和胰島素敏感性降低等。

2018年，世界衛生組織的空氣質量指南呼籲各國將其PM2.5年平均值降至10微克/每立方米。但是，許多國家和城市的PM2.5嚴重超標，有些地區高達數百甚至更高。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多城市污染嚴重，PM2.5嚴重超標。

根據世衛組織的數據，全世界範圍內，大約近4.5億人患有糖尿病，其中絶大多數為二型糖尿病。

以墨西哥為例，14%的人口有糖尿病。糖尿病也是墨西哥人死亡的主要原因之一。

據悉，美國的這項研究共涉及170萬人，歷時8年。