進入21世紀數字時代，網絡成為人們生活中不可或缺的一部分，包括談情說愛這樣的浪漫之事。

據悉，在網上尋找人生伴侶已經成為18-34歲年輕人最主要的結識方式之一。

那麼，怎樣才能夠增加自己在網上俘獲心儀異性的機率呢？

專家說，要想增加網戀成功率，要從以下幾方面下手：

首先，要設立一個高標凖。

圖片版權 Getty Images Image caption 越來越多年輕人開始從網絡上尋找未來愛人

根據美國所做的一項新的網戀分析說，在網交時要瞄凖那些條件比你本人強的，或是比你更有吸引力的異性。

如果男性主動出擊瞄凖那些他們認為比自己更富魅力的女性，成功機會則更大。

科學家們是在分析了來自紐約、波士頓、芝加哥以及西雅圖地區的網上交友人士的短信交流等數據，得出上述結論。

他們發現，一個人的"可求度"（"desirability",）並不只取決於收到多少求偶短信，而在於是什麼人給你發來的信息？

如果你收到的求偶短信是來自於那些本身非常"炙手可熱"的異性（即他們本人已經收到很多求偶短信），那就會增加你的"可求度"。

其次，信息要簡潔。

圖片版權 Press Eye Image caption 越來越多的年輕人使用網絡約會軟件

通常，無論男女都傾向於給自己中意的異性發比較長的信息。但研究發現，發的信息長並不會增加你得到答覆的機率。

研究人員說，他們也弄不清為什麼。但也許那些條件比較好的人收到的短信太多，大多數信息都沒有時間讀。

因此，你花了2個小時遣詞造句所寫的求偶信可能人家根本就沒有機會打開閲讀。

所以，發信息要盡量簡短。

第三，要有耐心。

如果你得到的回復不多，不要太心急。因為你心儀的對象正在進行"市場摸底"，然後才決定是否要回復。

研究顯示，如果你直接拒絶首批收到的37%的求偶信，你得到最佳約會對象的機會最高。

首批回絶之後，你應該選擇下一個比前麵條件都好的那個人約會。

女性主動出擊

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現，當女性主要出擊時，他們可以收到50%的回復。

研究還發現，當女性主動出擊時，他們可以收到50%的回復。

男人在給那些比自己條件好的女性發邀請時，他們得到的回復率是21%。

專家認為，雖然這一概率看上去並不高，但還是值得冒此風險的。

此外，專家還歸納了應該如何在交友網站上介紹自己。建議說，70%的文字應該是自我介紹，另外的30%是你理想伴侶的條件。

在第一次給人髮短信時，字數應控制在40字符之內。

圖片版權 Getty Images Image caption 首封求愛短信一定要簡短。

另外一些關於網約的有趣事實是，當女性與自己比較喜歡的網友溝通時更願意用比較積極肯定的字眼，但男性則喜歡玩酷，正面詞匯略少些。

在女性看來，男性50歲左右最有魅力。但在男人眼裏，只要女性超過18歲，吸引力就開始下降。

當然，別忘了網上約會還只是第一步。之前的研究顯示，當人們有機會在一起相處了解對方後，雙方的性格才是更重要的。

研究人員說，有證據顯示在兩性關係的最初階段，人們的注意力總是集中在未來潛在戀人最膚淺的幾方面。

但隨著兩人的交往，這些浮表的東西似乎就不再這麼重要了。

專家們歸納總結了下列幾大網上交友成功秘訣：

多發求偶短信，堅持不懈最終會得到回報。

設立高標凖，不要老找跟自己條件差不多的異性。

發短信時要格守簡短的原則。