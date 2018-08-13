美國探測器「帕克」飛日 七年長征最近距離接觸太陽

圖片版權 Reuters Image caption 太空總署預計，帕克太陽探測器在12個星期後就能抵達太陽外的預定範圍，展開工作。

經過一天的延誤，美國太空總署成功發射帕克太陽探測器（Parker Solar Probe），它將成為有史以來最接近太陽表面的人造物件。

帕克探測器原定周六（8月11日）升空，但凖備發射之際有警報響起，控制中心調查警報的源頭後沒能趕上當天的最佳發射時機，發射因此要順延至周日（8月12日）。探測器最終在美國東岸時間早上3時31分（即北京時間當天下午3時31分）發射。

這個探測器將花七年時間對太陽進行近距離觀察，甚至會進入太陽的大氣層，因此美國太空總署在設計它的時候，已經為它裝設隔板，可抵受攝氏約1300度高溫。

美國太空總署帕克太陽探測器 帕克探測器距離太陽最近的距離 612萬公里

目前人造探測器與太陽最近的距離紀錄（1976年太陽神號） 4300萬公里

帕克探測器隔熱板需要抵禦 攝氏1,300度

帕克探測器的最高速度 每秒190公里

帕克任務自初步概念至完成相隔 60年 NASA/SDO

「近距離觀察」有多近？

這個探測器的主要任務是分析太陽的大氣層，最接近太陽的時候，它距離太陽的表面只有約616萬公里。

聽起來好像還很遠，但美國約翰斯·霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）科學家福克斯（Nicky Fox）解釋說，如果地球與太陽的距離是一米，那麼這個探測器最接近太陽的時候，雙方距離就只有四厘米。

她同時介紹，探測器將以每小時69萬公里的速度圍繞太陽運行，是有史以來速度最快的人造物體。她說以此速度從紐約到東京，所需時間「少於一分鐘」。

圖片版權 Reuters Image caption 帕克探測器的發射任務因發射場響起警報，延誤一天。

探測器的任務是甚麼？

這個探測任務可以讓科學家更深入了解太陽的運作。太陽經常會向外噴射帶磁性的粒子，稱為「太陽風」（solar wind）。這些磁性粒子與地球本身的磁場發生反應，就成了漂亮的北極光。但有些時候，如果這些「太陽風」的威力太強，它們會影響地球表面的通訊，也會影響人造衛星的運作，甚至影響各地供電網絡的穩定。

帕克探測器取得的資料，可以讓科學家更凖確地預測這些「太陽風」何時爆發，這樣就能讓他們有所防範。

帕克太陽探測器以美國天體物理學家帕克（Eugene Parker）命名，是首個以科學家命名的太空探測器。帕克在1958年，首次提出「太陽風」的說法，

帕克在佛羅里達州的發射中心觀看帕克探測器升空後說，興奮地說科學界在接下來數年「將會學到許多東西」。

太空總署預計，探測器在12個星期後就能抵達太陽外的預定範圍，展開工作。