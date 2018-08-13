降門檻多收錢 英國高校向「差生」招手

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的高考與英國的高考，儘管打分的方式、錄取的機制不盡相同，但最終的結果是一樣的：過了錄取線，鯉魚跳龍門；差一點點，掉下獨木橋。

本周，英國的高校發榜。英倫島上下千萬考生和他們的家長，包括越來越多來英國讀A-level的中國高中生，都在等著那個信封，心提到了嗓子眼。

中國的高考與英國的高考，儘管打分的方式、錄取的機制不盡相同，但最終的結果是一樣的：過了錄取線，鯉魚跳龍門；差一點點，掉下獨木橋。

高考複讀，在中國是落榜生想擠進大學校門的唯一選擇。各類補習班是一樁大生意。

在英國，越來越多的高校也在瞄凖落榜生，引入英國版的高考複讀。

大學從「零年級」開始

與中國的高考複讀不同的是，英國版的複讀不是在大學牆外，而是在牆內。

與世界普遍的高校四年制本科不同的是，英國大學本科是三年制。交三年的學費拿一個本科學位，是來英國讀大學的吸引力之一。

現在，越來越多的英國高校引入「零年級」機制，把三年制本科延長至四年。

所謂「零年級」，即大學預科。英國高考A-level成績未能達到報考學校錄取要求的考生，可以入校讀一年的預科。

學校幫助預科生把成績提升到錄取要求後，學生可以繼續在校就讀完成本科學業。

雖然是讀預科，收費是與讀本科一樣的「待遇」，一年交學費9250英鎊。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國高校的生源搶奪戰隨著學費的猛漲而白熱化。錄取名額招不滿，只好降格以求，"差生"成了香餑餑。

搶奪生源

與2012-13年度相比，就讀英國高校「零年級」的學生數量翻了一番，達到3萬人。

為什麼要與2012-13年度相比？你可能覺得蹊蹺。正是在這一年，英國的高校獅子大開口，把學費從每年3000英鎊猛漲到9000英鎊。

2012開始的新收費機制允許英國高校自主決定收取最低7000英鎊、最高9000英鎊的年學費。（去年又微調了一下，提到9250英鎊）

在引入新的收費機制前，英國政府教育主管要大家不要擔心，只有頂尖的英國高校才敢按上限收取學費。

但新收費標凖一開始執行，英國高校幾乎無一例外的都開口要一年9000英鎊。

這背後的邏輯很簡單，不敢按最高收費標凖收費，那不等於不打自招，承認自己是個雞毛大學嗎？

大學敢按最高標凖收費是一回事，學生（還有他們的家長）覺得物有所值，願意掏腰包或貸款上這個大學，則是另外一回事。

生源搶奪戰隨著學費的猛漲而白熱化。錄取名額招不滿，只好降格以求，「差生」成了香餑餑。

圖片版權 PA Image caption "如果大學把錄取標凖降低到可能影響學生獲得本科學位能力的程度，那就令人擔憂"。

降格以求

你或許認為，只有那些二三流不入流的英國高校才會「出此下策」。

事實是，許多英國一流的高校也在打「差生」的主意，用提供預科先把學生拉到校園大牆內。

這是因為，熱門大學裏也有冷門專業。

英國羅素集團（Russell Group)代表了英國最頂尖的高校。羅素集團24所高校中，有16所都為學生開設了預科專業。

比如，對中國留學生頗有吸引力的一流大學布里斯托大學，就新開設了「藝術與人文」預科。學校的網站上稱：」如果你按要求完成了預科學習，就可以繼續攻讀藝術和人文類專業的本科學位」。

今年是英國的A-level 改革後高校招生的第一年，普遍預測英國高校會降低錄取要求，因為新的A-level 增加了難度。

人們擔心的是，降低標凖降到什麼程度？

英國招生機構Ucas 負責人馬琴特（Clare Marchant）說：「如果大學把錄取標凖降低到可能影響學生獲得本科學位能力的程度，那就令人擔憂」。

英國教育智庫Wonk HE的負責人裏奇在接受《泰晤士報》採訪時承認，英國的大學為了搶生源收取學費，正在「使用任何可能的手段」。但他認為，「零年級」也有好的一面：「零年級給了學生一個機會，讓他們試試某所大學是否適合他們」。

考生是否願意或有能力拿出9250英鎊先試試口味，則是另一回事了。