英國學者：電子煙「對人體安全」的說法可能有誤

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電子煙（又稱電子霧化器）是否真的比傳統香煙「健康」？如果你問英國衛生部門，它們會回應說「是」。但當地一家大學最新的研究結果顯示，答案並不是這麼簡單。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）今年二月曾發表報指，有證據顯示電子煙對健康的損害比一般香煙少。它更建議吸煙人士應利用電子煙，協助他們戒煙。

但是，英國伯明翰大學（University of Birmingham）教授蒂克特（David Thickett）最新在醫學雙月刊《胸腔》（Thorax）發表的研究報告指，電子煙令人體內重要的免疫細胞失去功用，並警告早前電子煙「對人體安全」的說法可能有誤。

此前有關電子煙的研究大都集中在電子煙的化學成份，蒂克特的項目首次集中研究電子煙對吸煙者身體影響。

研究員從八名沒有吸煙習慣的人抽取肺樣本，在實驗室內測試電子煙對這些樣本的影響。他們發現，電子煙放出的煙霧令這些肺組織發炎，樣本內的肺泡巨噬細胞也受煙霧影響減少活動。這種細胞負責清除人體內可能有害的塵粒、細菌和致敏原。

研究員指，實驗中肺樣本的反應，與一般吸煙者肺部和肺病長期患者的反應差不多。研究員同時強調，實驗室內的模擬測試只進行了48小時，結果不能作凖，他們必須進行更多研究，才能斷定電子煙對人體的長期影響。

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長遠影響

負責研究的蒂克特教授指出，如果只比較香煙與電子煙的化學成份，那麼電子煙含有的致癌物的確要比傳統香煙少。英格蘭公共衛生署和英國國民保健署分別都指出電子煙對人體的傷害以傳統香煙少，但他認為電子煙在長遠來說可能仍然有害。

他認為，電子煙的致癌性的確比傳統香煙少，但「如果一個人吸食電子煙長達二三十年，而這個習慣有可能導致慢性阻塞性肺病的話，那是我們需要知道的事情」。

他補充他不認為電子煙比一般香煙有害，但外界應對它抱有懷疑態度，確保它宣稱對人體的影響與實際影響一致。

英格蘭公共衛生署官員多克雷爾（Martin Dockrell）指出，電子煙並不是百分百安全，但它們對健康的損害明顯比普通香煙少。

他說：「任何正考慮轉抽電子煙的人，都應該立即行動。」