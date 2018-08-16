蔬菜怎麼吃才有防癌功效 科學家有新發現

  • 2018年 8月 16日
捲心菜 圖片版權 Reuters
Image caption 捲心菜，屬於十字花科蔬菜，因為高纖受歡迎。

長期以來，蔬菜，特別是十字花科蔬菜對腸胃的益處，人們只知其然而不知其所以然。

英國的科學家，最新公布了研究成果，發現蔬菜防癌的科學根據。

他們發現捲心菜、西蘭花和羽衣甘藍這一類的十字花科蔬菜，能降低患腸癌風險的原因不僅僅在於高纖。

英國弗朗西斯·克里克研究中心（Francis Crick Institute）的科學家宣佈：原因在於，這類蔬菜在消化過程中產生了抗癌化學物質。

該中心是由英國癌症研究慈善組織（Cancer Research UK）、帝國理工學院（Imperial College London），國王學院（King's College London）、倫敦大學學院醫學研究會（UCL）和惠康基金會（Wellcome Trust）聯合組建的生物醫學研究中心。

蔬菜

該中心的科學家們通過研究老鼠和實驗室培育的微型直腸，發現了蔬菜對腸道內膜的改變作用。

圖片版權 Alamy
Image caption 西蘭花，含大量維生素A和C。

腸道內膜與皮膚一樣，處在不斷更新的過程，每四到五天時間更換一次。

但是這樣一個不斷更新的過程需要密切管控，否則就會導致發炎甚至癌症。

根據科學家刊登在最新一期《免疫》期刊（Immunity）的研究報告，十字科花蔬菜中的化學成分在這個循環更新過程中至關重要。

食療？

科學家著重研究了在咀嚼蔬菜過程中產生的一種名為吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）的化學物質。

參與研究的吉塔·斯多金爾博士（Dr Gitta Stockinger）還特別提及這些菜的正確有效烹飪方法：「蔬菜一定不能煮得太長時間，譬如西蘭花，一定不能煮得太爛。」

這一化學物質在繼續通過消化系統的過程中，將因為胃酸發生變化，在腸道中能改變幹細胞的行為，促進腸道內膜和控制發炎免疫細胞的再生。

研究顯示，老鼠從食物中大量攝入吲哚-3-甲醇能免於癌症，儘管老鼠的基因決定它們有腸癌的高風險。

如果老鼠不從蔬菜中攝入吲哚-3-甲醇，腸胃細胞分裂就毫無控制。

斯多金爾博士補充說，「即便在老鼠已經有腸道腫瘤的情況下，我們轉換飲食結構增加蔬菜，也能抑制腫瘤的生長。」

斯多金爾博士說，這些發現都「讓人樂觀」。她本人已經減少了吃肉，現在大量吃菜。

她向BBC表示：「我們如今聽到的很多飲食建議每隔一段時間就發生變化，讓人很迷惑，搞不清楚究竟有什麼因果關係。」
Image caption 羽衣甘藍

「如果你只告訴我吃菜有好處，而不告訴我為什麼有好處，我是不會吃的。」

「有了這項研究，我們就知道了這個系統運作的分子機制。」

慈善組織癌症研究的添姆·凱教授（Prof Tim Key）說，這個對老鼠的研究說明，不僅僅是西蘭花和捲心菜等蔬菜所含的纖維幫助降低了腸癌風險，這些蔬菜中發現的分子也起了作用。

「進一步的研究將發現，這些蔬菜中的分子是否對人體也有同樣的效果。"

「無論如何，現在已經有很多理由讓人們多吃菜啦。」

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