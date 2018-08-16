圖片版權 Reuters Image caption 捲心菜，屬於十字花科蔬菜，因為高纖受歡迎。

長期以來，蔬菜，特別是十字花科蔬菜對腸胃的益處，人們只知其然而不知其所以然。

英國的科學家，最新公布了研究成果，發現蔬菜防癌的科學根據。

他們發現捲心菜、西蘭花和羽衣甘藍這一類的十字花科蔬菜，能降低患腸癌風險的原因不僅僅在於高纖。

英國弗朗西斯·克里克研究中心（Francis Crick Institute）的科學家宣佈：原因在於，這類蔬菜在消化過程中產生了抗癌化學物質。

該中心是由英國癌症研究慈善組織（Cancer Research UK）、帝國理工學院（Imperial College London），國王學院（King's College London）、倫敦大學學院醫學研究會（UCL）和惠康基金會（Wellcome Trust）聯合組建的生物醫學研究中心。

蔬菜

該中心的科學家們通過研究老鼠和實驗室培育的微型直腸，發現了蔬菜對腸道內膜的改變作用。

圖片版權 Alamy Image caption 西蘭花，含大量維生素A和C。

腸道內膜與皮膚一樣，處在不斷更新的過程，每四到五天時間更換一次。

但是這樣一個不斷更新的過程需要密切管控，否則就會導致發炎甚至癌症。

根據科學家刊登在最新一期《免疫》期刊（Immunity）的研究報告，十字科花蔬菜中的化學成分在這個循環更新過程中至關重要。

食療？

科學家著重研究了在咀嚼蔬菜過程中產生的一種名為吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）的化學物質。

參與研究的吉塔·斯多金爾博士（Dr Gitta Stockinger）還特別提及這些菜的正確有效烹飪方法：「蔬菜一定不能煮得太長時間，譬如西蘭花，一定不能煮得太爛。」

這一化學物質在繼續通過消化系統的過程中，將因為胃酸發生變化，在腸道中能改變幹細胞的行為，促進腸道內膜和控制發炎免疫細胞的再生。

研究顯示，老鼠從食物中大量攝入吲哚-3-甲醇能免於癌症，儘管老鼠的基因決定它們有腸癌的高風險。

如果老鼠不從蔬菜中攝入吲哚-3-甲醇，腸胃細胞分裂就毫無控制。

斯多金爾博士補充說，「即便在老鼠已經有腸道腫瘤的情況下，我們轉換飲食結構增加蔬菜，也能抑制腫瘤的生長。」

腸道癌症的病症包括： 經常性便血

排便習慣發生變化，如廁次數增加

腹痛、腹脹等不適

斯多金爾博士說，這些發現都「讓人樂觀」。她本人已經減少了吃肉，現在大量吃菜。

她向BBC表示：「我們如今聽到的很多飲食建議每隔一段時間就發生變化，讓人很迷惑，搞不清楚究竟有什麼因果關係。」

Image caption 羽衣甘藍

「如果你只告訴我吃菜有好處，而不告訴我為什麼有好處，我是不會吃的。」

「有了這項研究，我們就知道了這個系統運作的分子機制。」

慈善組織癌症研究的添姆·凱教授（Prof Tim Key）說，這個對老鼠的研究說明，不僅僅是西蘭花和捲心菜等蔬菜所含的纖維幫助降低了腸癌風險，這些蔬菜中發現的分子也起了作用。

「進一步的研究將發現，這些蔬菜中的分子是否對人體也有同樣的效果。"

「無論如何，現在已經有很多理由讓人們多吃菜啦。」