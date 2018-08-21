碳水化合物：攝取不足或縮短壽命4年

圖片版權 Science Photo Library Image caption 西方流行的低碳水化合物飲食模式，近年來影響了很多東方人傳統的吃飯習慣。

曾幾何時，「吃飯了嗎？」是人們見面寒暄打招呼的用語；但隨著物質日益豐富，「飯」竟然像藥一樣，是很多人敬而遠之的減肥忌諱。

在各式各樣的減肥方法中，最為人所知的是那些提倡少吃米、面，多吃肉、菜的低碳水化合物飲食法。

但最新研究結果顯示，少吃碳水化合物有可能折壽達四年之多。

在美國一項持續了25年的研究顯示，適量攝取碳水化合物，或者從主要吃肉改為主要吃植物蛋白和脂肪，是身體更加健康更加長壽的秘訣。

減肥飲食

發表在《柳葉刀公共健康》（The Lancet Public Health）雜誌上的研究結果，包括對美國15400個人的飲食情況所作的調查。他們填寫每日飲食的調查問卷，其中包括進食份量的多少。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 各國衛生部門向國民提供健康指引，告訴公眾如何通過健康、均衡的飲食，預防疾病。

根據這些調查問卷，科學家估算他們每天從碳水化合物、脂肪和蛋白中分別獲得的卡路里比例。

在跟蹤這些人大約25年後，研究人員發現，那些從碳水化合物中獲得50%-55%能量的人，與其他攝入碳水化合物偏低和偏高的人相比，死亡風險略有降低。

碳水化合物包括蔬菜、水果和糖，但是主要來源於含澱粉的食物，如土豆、麵包、米飯、麵條和其它谷類食物。

包括英國國民醫療保健系統（NHS）在內的各國衛生部門都向國民提供健康指引，告訴公眾如何通過健康、均衡的飲食，預防疾病。

延年益壽

研究人員估計，從50歲開始，那些適量攝取碳水化合物的人，平均有83歲的壽命。

也就是說，他們

比那些從碳水化合物攝取能量超低的人（不足三成），要多活4年；

比那些從碳水化合物攝取能量偏低的人（約三、四成），要多活2.3年；

比那些從碳水化合物攝取能量偏高的人（超過65%），要多活1.1年。

這一研究結果與以前的其他研究結果比較一致，而所有這些研究結果是綜合了來自20多個國家的40多萬人所做出的。

科學家們還比較了另外兩個飲食組別：低碳水化合物/高動物蛋白和脂肪與低碳水化合物/高植物蛋白和脂肪。

結果他們發現，攝取高動物蛋白和脂肪的人，死亡風險也略微增加。但是，用高植物蛋白和脂肪補充本應攝取的碳水化合物部分，死亡率略有降低。

不利健康

美國波士頓布賴漢姆和婦女醫院（Brigham and Women's Hospital in Boston）的薩拉·瑟德爾曼醫生（Dr Sara Seidelmann）是這一研究的負責人。她說，低碳水化合物飲食模式提倡人們多吃蛋白和脂肪少吃碳水化合物，這樣的飲食方法很受歡迎，被認為是保持健康，減肥的好辦法。

「但是，我們的數據卻顯示，在北美和歐洲非常流行的以肉類為主要食物的低碳水化合物飲食方法，可能與人們壽命總體有所縮短有關聯，不應該受到鼓勵。」

「如果有人決定飲食中要降低碳水化合物，那麼就應該用更多的植物蛋白和脂肪類食品來補充減少的碳水化合物，長期這樣可能還會有利於老年後的健康。」

圖片版權 Getty Images Image caption 減少動物脂肪和蛋白，增加植物脂肪和蛋白，長期可能有助於老年後的健康。

這一研究的作者們認為，西方流行的飲食結構，減少碳水化合物常常導致人們少吃蔬菜、水果和谷物類食品，而增加了動物蛋白和脂肪的攝入，與人體衰老和炎症有關聯。

引發爭議

劍橋大學的尼塔·福羅西教授（Prof Nita Forouhi）說，這一研究傳遞出來的重要的信息是：「光注意營養成分是不夠的，更應該注意營養成分是來自動物還是植物。」

「當減少了食物中的碳水化合物攝取量後，應該補充的是植物脂肪和蛋白，而不是像肉這一類的動物蛋白和脂肪。」

不過，已經有專家指出了這一研究的局限和不嚴謹。

首先，其方法是採用觀察性研究而非因果研究，而且受試者的飲食內容全是調查者自己填寫，可能會不準確。

此外，由於飲食問卷僅在試驗開始時和6年後，而飲食模式可能在隨後的19年中發生變化，因此其中也許會有誤差。

不過，英格蘭公共衛生福利局首席營養師艾利森·特德斯通( Dr Alison Tedstone)說，這一研究提供了進一步的證據證明，低碳水化合物的飲食模式可能對長期健康造成重大損害。

她說：「我們每天的體力應該有大約一半來自高纖澱粉類碳水化合物，其中包括水果和蔬菜，與此同時，還應該減少攝入含高脂肪的肉類和奶類食品。」