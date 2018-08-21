開放式辦公室的秘密：有助於員工健康

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許多傳統辦公室都以隔間屏風，來隔開每名職員的辦公桌，但現在許多辦公室都放棄這些屏風，轉用「開放式」的辦公室設計。有美國研究更顯示，這種開放式辦公室有助改善員工健康。

美國亞利桑那大學（University of Arizona）早前發表報告，指出原因是開放式辦公室欠缺私隱，迫使員工離開辦公桌，為自己尋找私人空間。

報告更指出，辦公室工作比其他工種較靜態，令辦公室上班一族更容易有心臟毛病，也影響他們的精神和情緒。

用設計改變行為

圖片版權 Getty Images Image caption 研究認為開放式辦公室除了鼓勵員工多點走動，也會促進他們的溝通。

美國亞利桑那大學早前邀請231名在辦公室工作的人戴上追蹤器，調查他們在辦公時間的活動情況，他們每小時也要報告自己的情緒。研究員指，之前類似的調查主要都依靠上班一族填寫問卷提供資料，這是首個以追蹤器搜集他們活動情況的研究。

研究發現，在開放式辦公室上班的人走動的時間比在傳統辦公室的人多約20%，他們比有私人辦公室的上班一族走動的時間多出約32%。

研究也發現，在辦公室活躍的人比經常坐在辦公桌前的人壓力更小。另一方面，年老的員工比年輕的員工壓力大，而男性員工又比女性員工活躍。

負責此項研究的亞利桑那大學教授施滕貝格（Esther Sternberg）認為，許多人都知道多點走動對身體有益，但他們總是沒有保持這個習慣。「因此，更改辦公室設計是一種鼓勵員工活動的做法。」

開放式辦公室向來被認為減少了員工的私人空間，但亞利桑那大學的研究指出，其實開放式辦公室還有許多好處，包括可以鼓勵員工的溝通，也讓他們更在意其他同事。

研究還指出，辦公室裏供人走動的空間和會議室的位置等設計都會影響員工的活躍程度。