引爆萬物互聯改寫世態人生 5G時代有幾個意思

圖片版權 metamorworks/Getty Image caption 萬物互聯，在5G時代將成為現實

華為和中興被禁止涉足澳大利亞新一代移動通信技術5G市場，雙方都給出了人們耳熟能詳的說法。這邊說鑒於有關技術設施構成國家安全威脅隱患而決定封禁，那邊說其實是因為害怕中國的5G技術引領潮流主宰全局的威力，還有政治動機。

但對於普通消費大眾，剛熟悉4G沒多久，或許還記得4G取代3G時那些術語和廣告詞，手機上有時還顯示3G，更直接的問題或許是，5G到底指什麼。

什麼是5G？

5G不僅僅是移動通信技術的斷代式升級，還是實現人與物、物與物之間的萬物互聯的解決方案，代表著通信技術的社會角色發生了根本性的變化。

5G的顛覆性影響跨產業、跨領域，金融、運輸、零售、醫療、服務、娛樂，衣食住行等日常，都將因5G技術而改觀。

國際電信聯盟（ITU）2015年確定了涉及帶寬、時延和覆蓋範圍的８項技術指標。

5G時代，消費者可以享受10倍於4G的網速，幾秒鐘下載一部高清電影，4G時代方興未艾的AR虛擬現實體驗、高清視頻在社交網絡的普及應用，以及更多倚仗速率和帶寬提升發明的消費體驗。

這只是最基本的。更激發想像力的當屬5G的應用場景。

雲計算、大數據、人工智能、生物科技/可穿戴、虛擬現實等令人眩目的新科技將集結在5G大旗之下，交相融合，開闢新天地。

比如，人和機器溝通，甚至是非語言類的情感溝通，將因此成為可能；車聯網、遠程/移動醫療和其他服務、無人機物流等將使人類生活方式發生巨變。

憑借5G技術的高可靠性和低時延性，智能街區、智能城市等設想更接近現實。

不過，目前5G還處於技術標凖研究和布局階段。整個產業鏈裏，基站系統和網絡架構等主設備先行，為終端設備和應用場景環節的商用普及開路。

圖片版權 AFP Image caption 在世界各國緊鑼密鼓為5G新紀元布局、打基礎之際，華為被排除在美澳市場之外，是喜是憂誰能言？華為在手機市場的佔有率超過蘋果。

5G：中國和世界

在2016年6月1日第一屆全球 5G 大會上，中國 5G 推進組發佈《5G 網絡架構設計》白皮書，報告中的5G網絡標凖路線圖顯示，中國將在2019年完成5G標凖的制定，2020年進入5G商用部署。

中國前瞻產業研究院網站文章稱，中國移動通信主設備商得益於市場優勢和技術上超前布局，已經具備一定的領先優勢，而終端領域的研發競爭日益激烈。

5G不光是投資者的下一個"風口"，對電信運營商、電信設備製造商、互聯網服務提供商也同樣意味著各種難得的機遇，對於創意、創新和內容供應者來說更意味著無限的機會和空間。

據前瞻產業研究院發佈的《5G產業發展前景預測與產業鏈投資機會分析報告》，到2030年，中國5G產業總體市場規模將超萬億元人民幣。

亞洲移動通信協會（GSMA）2017年報告稱，在澳大利亞、中國、日本和韓國等國帶領下，亞太地區有望在2025年前成為全球最大的5G地區。

從5G元年（2018年）開始，這些市場將陸續推出商用5G網絡。到2025年，亞洲地區的5G連接數將達到6.75億，超過全球5G預期的一半。

圖片版權 Getty Images Image caption 萬物互聯時代在敲門

5G紀元什麼模樣？

全球而言，到2020年，單從移動網絡來看，5G入局將推動全球移動業務從2016年的3.3萬億美元增至4.2萬億美元，5G人口覆蓋率將超過三分之一，設備連接率超過12%。

到2025年，5G連接將佔全球通訊行業整體的12%，連接數達11億，運營商收入的年復合增長率將在2.5%，當年營收1.3萬億美元。

GSMA2017年對750家運營商老總和50名業內高管展開調研，並與金融分析師、電信從業人員、大學研究團隊等多方探討5G產業，對初露端倪的5G紀元的具體形態的10大預測。

其中包括：5G發展早期主要改變移動寬帶，後期主要體現在新智能自動化的工業驅動力上；5G增量的潛力將來自服務和解決方案供應企業。

5G紀元最初將圍繞城市出發，聯合現有的4G基礎設施逐步延展其無限連通性；5G紀元時期移動運營商的收入將有2.5%的年復合增長率。

另外，5G紀元將促使基礎設施所有者、合作方和競爭方構建新的商業模式。

圖片版權 AFP Image caption 英國資深情報專家認為，西方確實把中國在科技領域引領潮流感到不安，態度日趨謹慎，寧可錯在過於保守也不願意冒險。

寧可錯在保守

科技突飛猛進、地球村將進入5G紀元之際，5G鰲頭成為各國爭奪目標自不奇怪。

專業網站電信網（telecoms.com）編輯總監斯科特·比切諾（Scott Bicheno）分析指出，對華為、中興下禁令的決策者之一是剛剛上任的澳大利亞新總理莫里森，但這個決定本身有可能是前任特恩布爾下台前為安撫黨內強硬派提出的，也可能跟美國總統特朗普施壓要求盟國與美國聯手打壓中國有關。

他認為也許華為是無辜的，不幸捲入了國際政治漩渦，但現實就是西方對中國政府和資本的全球抱負越來越傾向於謹慎避險。

與美國、澳大利亞的封殺和日本"考慮封殺"的姿態相比，英國相對較溫和。今年一份針對華為移動通信基礎設施的安全評估報告指出兩大安全隱患，都涉及軟件技術。這份報告的作者是英國政府和華為2010年聯合成立的華為網絡安全評估中心（HCSEC），由英國國家網絡安全中心（NCSC）首席執行官馬丁（Ciaran Martin）掌舵。

《金融時報》引述英國GCHQ前主管羅伯特·漢尼根（Robert Hannigan）說，在中國企業引領5G技術發展問題上，西方政府面對一個兩難抉擇。

「那就是中國的技術不再處於衍生或廉價的地位；我們應該通過下禁令讓自己跟這些技術絶緣，還是尋求風險管控的方法？」