當飛往火星變成了日常工作

圖片版權 Farah Alibay Image caption "小時候，我真的從沒想過會有關於宇宙飛船的工作。"

向火星發送探測任務，這份差事聽上去很不錯。但不是每天都有宇宙飛船發射——那麼美國國家航空航天局（NASA）的宇宙飛船工程師們，其餘時間都在做什麼？

阿利拜博士（Farah Alibay）在NASA下屬的噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory , JPL）工作，參與了"洞察"號（InSight）任務——"洞察"號著陸探測器於2018年5月發射，飛往火星。

"洞察"號計劃於11月抵達火星，探測火星內部，包括測量火星內部溫度及檢測"火星震動"，從而對距離我們最近的這顆行星的構造有更多了解。

如今，"洞察"號正在前往火星的途中，將使用火星日，而不再用地球日，包括阿利拜博士在內的一個專家團隊負責登陸任務，定期為漫長征程中的宇宙飛船做檢查。

她向BBC介紹了她的日常工作。

圖片版權 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption "我的正式頭銜是有效荷載系統工程師。"

每天的工作是怎樣的？

我們正在去火星的路上，感覺有點奇怪。而且真的很無聊！但這確實是我們的目標。目前一切進展順利，我們會繼續努力！

發射之前，我的工作是確保宇宙飛船上的所有儀器組裝得當，測試順利。

現在我們沒什麼要做的，就是等待，我的工作是協助各個團隊進行登陸器探測的凖備工作。

圖片版權 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption "我的很多工作需要合作完成，很多時候是與人一起工作，我很喜歡。"

擔心憂慮也是工程師工作的一部分，因為總會有意想不到的事情出現。

我們正在前往火星的半路上，本周剛剛好走了一半，我已經開始在做登陸火星的噩夢了。

登陸火星的任務中，圓滿成功的不足半數。你在宇宙飛船上傾注了那麼多時間，最後全看那一天——11月26日星期一，有點恐怖。到時候看會怎麼樣！

我們主要通過指令來控制宇宙飛船。每一項指令都是一條代碼，我們發送給宇宙飛船，告訴它登陸後要做什麼。

宇宙飛船在夜間休眠時，我們開工。我們下載分析所有的數據，然後告訴宇宙飛船："嗨，'洞察'號，這些是你明天的任務！"

我們在宇宙飛船醒來之前把指令上傳給它，然後我們去睡覺，飛船開工。

圖片版權 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption "在控制台"的意思是在任務中心操作，任務中心設有NASA的"深空網絡"通訊系統，能夠與其遠程探測任務交流。

因為火星日每天都在變，我們也需要每天把日程調整一小時。第一天早晨6點開始工作，然後（第二天）是早晨7點，早晨8點，早晨9點，之後我們休息一天。

我們每周都會啟動不同的儀器做檢查，確保自發射之後一切正常，儀器仍然運轉良好。

今天就要做一項檢測。要在控制中心進行，因為操控宇宙飛船的是位于丹佛的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin），分析儀器數據的團隊在歐洲，需要一個所有人都能相互通話的系統。

最喜歡工作的哪方面？

我每天做的都是前人未曾真正做過的，這是激動人心的地方。我們不只是做些改進，還會做全新的工作。

圖片版權 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption 登陸地點經過仔細篩選，因為許多計劃登陸火星的宇宙飛船結果都不理想。

這就會不一樣，因為我的工作有時候也真的要花幾天時間來分析報表，或者做幻燈片，回復郵件。這種事我也要做很多，所以有時候就和別的工作一樣無聊。

但相比而言，即使那天很無聊，我的宇宙飛船仍然是在前往火星的途中！

圖片版權 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption X團隊的頭腦風暴："你可以跟他們說一個瘋狂的想法，他們能幫你把這個瘋狂的想法構思成一項任務。"

如何成了一名NASA工程師？

我的經歷比較不同。我在英國長大，在曼徹斯特長大，去劍橋上的大學，然後去了麻省理工學院。在麻省理工學院時，我曾去噴氣推進實驗室實習。

我會努力指導其他女實習生，因為我實習的時候導師們真的很棒，所以我才得到了這份工作。

圖片版權 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption 阿利拜博士與實驗室的實習生薩爾基相（Taleen Sarkissian）

繼火星之後，誰是下一個？

只要還需要儀器，我就會一直參與"洞察"號任務，可能會到2019年2月。

我的夢想嘛，我的最愛是土星的土衛二衛星（Enceladus），但我們還沒有那方面的探測任務。

土衛二的南極有很多類似噴泉的冰晶噴射活動，我設計過相關任務，並向Nasa提出讓飛船穿越那些羽狀煙雲。希望有一天會實現這項探測任務。

我們現在著重在太陽系尋找生命，我想許多人都認為在有生之年…假如太陽系中有生命，我們應該能夠找到它。

我希望成為其中一員，找到生命。

為求簡明，採訪內容經過編輯刪減。

您可以在Instagram上了解阿利拜博士的工作，並在Twitter上關注"洞察"號任務的進展。