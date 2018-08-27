圖片版權 Getty Images

美國的研究人員正在追蹤拋棄式隱形眼鏡的最後時光。

研究發現，15%至20%的美國用戶只是隨手將這些成分複雜的鏡片丟進了浴室水槽，或是丟在馬桶裏沖走了。

美國亞利桑那州立大學的研究顯示，最終這些塑料大多流入污水處理廠。

被丟棄的鏡片隨著污水污泥的流動蔓延到了農田，加劇了環境中的塑料污染。

美國約有4500萬人佩戴隱形眼鏡。不同國家佩戴的比例不同，歐洲國家介於5%至15%之間。

過去十年間，人們使用日拋、周拋以及月拋式隱形眼鏡的數量大大增加，很快，製作鏡片的材料開始大量使用材質較軟的塑料。

這項新的研究發現，在美國，每年拋棄的隱形眼鏡約有140億個，相當於20萬公斤（44.1萬磅）塑料垃圾。

圖片版權 Charles Rolsky Image caption 一隻從污水污泥中找到的鏡片

研究報告的作者對美國的隱形眼鏡佩戴者進行了調查，發現15%至20%的人會將鏡片扔到水槽或者馬桶裏，也就是說，最終大部分鏡片會流入污水處理廠。

大部分污水中的物質會變成污泥散佈在農田上。研究作者估計，大約1.3萬 公斤的隱形眼鏡以這種方式堆積起來。

美國亞利桑那州環境健康中心（Centre for Environmental Health Engineering）的哈爾登（Halden）教授向BBC新聞表示："隱形眼鏡不會在污水處理過程中降解，它們會夾雜在污水污泥中。"

"我們知道，污泥中的物質會被大雨沖走，流回地表水，而地表水則通向海洋。被拋棄的隱形眼鏡很可能經歷漫長的旅程。"

圖片版權 AFP Image caption 隱形眼鏡會在污水污泥中堆積，再散佈到農田。

研究人員擔心這會對生態環境造成威脅，可能會在弱勢生物體內累積不可降解的有毒污染物，譬如蟲類和鳥類。

"如果地裏的蟲子吃了土壤，鳥又吃了蟲子，那這些隱形眼鏡就跟海洋中的塑料垃圾一樣，也會進入生物體內，成為人類食物鏈的一環。"哈爾登教授說。

隱形眼鏡的製作材料通常包括丙烯酸玻璃、有機硅和含氟聚合物，能讓塑料的材質更軟，使眼睛接觸到氧氣。

為了弄清楚污水處理廠對這些材料的影響，研究人員將隱形眼鏡中的5種聚合物暴露在處理廠常見的厭氧及好氧的微生物環境中。

圖片版權 Getty Images Image caption 隱形眼鏡會迅速變幹，碎裂成小塊塑料。

亞利桑那州立大學的科爾卡（Varun Kelkar）是研究報告的作者之一，他說："我們發現，在污水處理廠中微生物的長期作用下，隱形眼鏡的粘度會明顯改變。"

"當塑料的結構喪失部分強度時，就會斷裂，變成小塊塑料，小塊塑料最終形成微塑料。"

研究人員希望，隱形眼鏡的製造商能在標籤上寫明，如何正確丟棄隱形眼鏡。

通常沒有人回收隱形眼鏡，不過，隱形眼鏡的最大製造商之一博士倫公司（Bausch + Lomb）去年推出了隱形眼鏡回收計劃。

研究報告的作者表示，有條件的話應該回收隱形眼鏡，即使不能回收，也應該跟其他不可回收的固體垃圾扔在一起。

哈爾登教授說："解決辦法很簡單，就是不要再把隱形眼鏡丟進浴池的水槽或者馬桶裏！"

"這樣能切實提升我們的生活質量，也是在合理使用塑料。如果一個社會選擇用塑料來製作隱形眼鏡，那也應該告知消費者如何負責任地丟棄這些產品。"

該項研究發表於在波士頓召開的美國化學學會（American Chemical Society）全國會議上。