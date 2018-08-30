提檔加速 電動車開啟春秋戰國模式

圖片版權 REUTERS/Arnd Wiegmann Image caption 作呆萌狀，瑞士車廠Microlino AG 的電動小車Microlino2018年8月在瑞士蘇黎世亮相。

「8月份，世界範圍內上路行駛的電動汽車總數將突破400萬輛，」彭博新能源財經先進交通研究主管科林·麥凱拉徹（Colin McKerracher）斷言。他指的是2018年8月。

跟地球上正在行駛的各色車輛總數相比，400萬是滄海一粟，但跟2014年的50萬輛相比，增幅800%。隨著技術進步和價格下跌，今後幾年電動汽車發展將加速切入快車道。

全球而言，新能源汽車產業處於「春秋戰國」，市場霸主尚未產生。

圖片版權 Gayam Motor Works Image caption 電動三輪車在印度頗受政府親睞，因為比老式的柴油蹦蹦車污染少。

加速可期

電動汽車是新能源機動車的一種，主要包括混合動力、純電動、燃料電池、氫發動機和其他新能源機動車，種類從三輪車到公交車，從轎車到重型工程車，從賽車到貨運卡車，全方位覆蓋，目前處於技術研發和市場導入並進階段。

麥凱拉徹估計，到電動車價格跟傳統燃料車基本拉平的時候，據估算在2025年左右，電動車銷量將連勝幾檔，汽油、柴油驅動的傳統車輛面臨巨大挑戰。

屆時新舊交替的大潮可以預期。

為機動車電力化推波助瀾的是各國政府的新能源產業和環保及稅收政策。比如，中國從2014年開始買電動車免稅，英國電動車免路稅、倫敦市區電動車免"擁堵費"，等等。

近年地球變換、空氣污染加劇等問題促使各國政府和國際社會更注重新能源的開發利用，對傳統燃油動力車的排氣標凖不斷收緊。

科技領域，5G移動通信技術在推動車聯和萬物互聯的破蠶。

這些都成為電動汽車切入主流快車道的燃料。

數據顯示電動車主流化或者說機動車電力化的大趨勢更多發生在亞洲和大洋洲的車道上。目前全世界電動車銷量的一半發生在中國。

研究中國能源和污染問題的哈佛大學學者陳新宇（音）說：「這場競爭，可以說大家起點差不多，中國將此視為機遇。」

圖片版權 拜騰（Byton） Image caption 中國南京FMC新能源車企出品的拜騰（Byton）2018年初亮相，公司兩名聯合創辦人是德國資深汽車業者。但拜騰只是中國市場2018年「值得期待」的13款新能源車之一。

中國很熱鬧

據市場調研公司EVTank最近發佈的報告，2018年中國新能源汽車的產量將達到110萬輛， 2020年達到367萬輛，行業進入凖市場化發展階段。

麥凱拉徹說的這個8月，中國新能源汽車市場挺熱鬧。

8月下旬，日產汽車宣佈將為中國市場生產純電動小型轎車，軒逸（Sylphy，美國市場叫Sentra），是日產在中美兩個市場的暢銷車。同時，日產宣佈，2022年中國市場銷售的日產汽車三分之一將是純電動車。

差不多與此同時，8月27日，廣州首款新能源車廣汽傳祺GE3 530上市，車上不光裝了擴容的電池，還搭載了騰訊車聯人工智能，以期推動萬物互聯。廣汽新能源公司今後凖備每年至少推出兩款新能源車型，2019年在中國國內率先推出L3級自動駕駛車型。

自動駕駛和新能源也是日本豐田（Toyota）跟優步（Uber）日前宣佈擴大合作的項目。豐田為此新投入5億美元。

基於豐田Sienna小麵包車的新款無人駕駛車計劃於2021年試車。

圖片版權 EPA/SERGEI ILNITSKY Image caption 以製造AK-47等軍用槍支聞名的俄羅斯軍工商卡拉什尼科夫公司研製的電動超級跑車概念車CV-1，2018年8月24日在莫斯科一個軍工產品展銷會亮相。外貌造型復古，但從0到100公里時速只需6秒，一次充電可行駛350公里。卡拉士尼科夫稱自己技術上完全可以跟特斯拉競爭。

這項宣佈前不久，谷歌旗下自動駕駛車業務低調進入上海自貿區的消息在網上傳開。Waymo和Uber圍繞無人駕駛車的知識產權曾起過糾紛，後來和解。

在中國OFweek新能源汽車網年初發佈2018年"值得期待"的13款純電動車。兩名德國汽車業資深業者在中國南京創辦的新能源車企FMC出產的拜騰（Byton）名列榜首。

FMC首席執行官兼聯合創始人畢福康曾在寶馬工作20年，曾任寶馬i8項目總監，總裁兼聯合創始戴雷曾任東風英菲尼迪總經理和華晨寶馬副總裁。公司設在南京，在德國慕尼黑有一間設計室，在美國加州硅谷有一個技術中樞；核心管理團隊成員來自寶馬、特斯拉、谷歌等企業。

FMC只是中國許多新近冒出來的電動車廠商之一，其他如Nio and SF Motors，還有中國本土的汽車廠商，都在為擠上全球電動車市場快車道加緊凖備。

2018年"期待清單"上包括吉利帝豪EV、前途K50電動超級跑車、奇點純電動SUV、上汽榮威Ei5純電動旅行車、北汽ET400純電動SUV、威馬EX5突出車聯智能，還有出口中國市場的高爾夫純電動車，等等，顯得有點擁擠。

8月裏上市的還有比亞迪宋的3種動力的新車，包括燃油、混合動力和純電動版本。

於此同時，瑞士、俄羅斯等地分別有新款電動汽車亮相。

圖片版權 Getty Images Image caption 充電柱樁的數量可以推動或抑制電動汽車產業的加速。

清除路障

上高速的輔道上有些路障。

首先是充電站和柱樁。充電設施的速度已經加快到10-15分鐘就可充到80%，但數量太少。中國的充電站、樁數量領先世界，有21萬5千個，計劃到2020年增加到480萬。

印度全國有350個電動車充電站。首都德里地區預計需要800到1000個。

其次是電網的承受能力。設想一下，千百萬輛電動車同時充電的高峰時段，比如傍晚或周末，現在哪個國家的電網能承受？

去除路障需要錢，要大量投資。問題是誰來買單。

充電站由誰建造、擁有、運營，國家或私人電網的更新換代如何推動，都是電動車時代商業模式中的模糊點。

Image caption BBC記者在印度德里實地考察了電動汽車充電樁。

電池迭代

電池升級換代已經在加速推進。不少科技公司正在研製用固態電解質電池，比鋰電池功率更大、性能更穩定。對這一技術頗感興趣的包括寶馬（BMW）和其他一些汽車製造商。

寶馬計劃5年後推出安裝硅陽極電池的電動車，電池功率將提高30%。

同時，可充電鋰離子電池也越來越便宜，從2010年的750美元跌到現在200美元以下， 5年後還會降到100美元以下。

諮詢公司弗羅斯特&薩利文交通部門負責人薩爾旺·辛格（Sarwant Singh）認為，鋰離子充電電池價格降到80美元的時候，汽油引擎就真的無力招架了。

英國Mini車廠產品部負責人尼古拉斯·葛瑞布納（Nicolas Griebner）認為，現在市面上的汽車使用的電池功率跟汽油引擎功率越來越接近，但還沒達到同等程度。

圖片版權 Formula E Image caption 新一代E級方程式賽車已經亮相，最高時速達186英里。

圖片版權 Sam Bagnall Image caption 下個賽季的電動賽車

方程式賽車

不過，電池動力的賽車已經開上了方程式大賽的車道。目前全世界有10個車隊參加E級方程式錦標賽。

最初4年裏，比賽持續50分鐘，中途需要換車，賽車手得從一輛車下來，進另一輛車，然後繼續賽程。

但下一個賽季就不必了，E級方程賽發言人山姆·馬力森（Sam Mallinson）說，因為屆時賽車都換了更大功率的新電池。

現在的E級方程式賽車車速最高大約每小時140英里，下一代賽車時速可加快到186英里。

目前一級方程式賽車最高時速可達240英里。

中國的E級方程式賽車隊Techeetah的隊長馬克·普萊斯頓（Mark Preston）看來，電池佔用的空間比燃油引擎小，所以設計電動車的時候有更大的發揮空間，更多的可能性。