「歷經恐龍滅絶」的珊瑚礁或見證重大環境變遷

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新的研究顯示，早在1.6億年前，珊瑚就已經與它體內的微型海藻搭伴生活了。

兩種生物是共生關係，需要彼此才能存活。

但是人們之前以為這種關係形成於約6,000萬年前。

新研究表明，從古至今，珊瑚中的海藻可能見證了重大環境變遷。

其中包括了讓大多數恐龍從此消失的大滅絶。

最近，影響大堡礁的海洋暖化已經導致珊瑚射出海藻，出現"白化"，海藻對溫度變化的適應能力引起了科學家們的關注。

研究團隊由多國科學家組成，致力於探索多種與珊瑚互惠共生的海藻種類。

圖片版權 Susann Rossbach Image caption 珊瑚礁為多種動植物提供生活環境，目前受到海洋溫度上升的威脅。

科學家們研究了共生類海藻這個種群，發現所包含的種類比先前認為的要多。儘管科學家一直知道海藻種類眾多，但並沒有將它們細分——現在就是要做這件事。

通過DNA分析，研究團隊發現這些海藻很可能由中侏羅紀時期進化而來，並和珊瑚建立了共生關係，比恐龍滅絶要早很久。

"海藻給了珊瑚生命，了解這種微生物的真正起源可謂一項重大發現，"研究報告的主要作者拉朱奈斯教授（Todd LaJeunesse）對BBC新聞欄目說。

"它們出現的年代比原先認為的更加久遠，說明（這種共生關係）已經持續了相當長時間！"賓夕法尼亞州立大學的研究人員補充道。

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紐約州立大學布法羅分校的科夫羅斯教授（Mary-Alice Coffroth）沒有參與本次研究，她將對海藻形成年代的新界定譽為"一項重要成果"。

"由於氣候變化和其他人為干擾的威脅，進一步研究珊瑚和珊瑚礁的適應能力愈發迫在眉睫。"她對BBC說。

將數目更加龐大的共生海藻區分歸類是"解開這個重要且神秘物種之謎所迫切需要的第一步"。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞的大堡礁受到海洋溫度上升的威脅。

研究顯示，珊瑚藻能夠適應氣候變化，拉朱奈斯教授對這項發現持樂觀態度。

"這說明它們的適應能力很強，可能能夠長期存活。雖然如此，它們就算挺過了當前的氣候巨變，也會受到重創。生態系統的功能可能會崩潰。"

研究人員擔心，在目前的情況下，珊瑚礁受到的破壞還在加劇。

團隊希望進一步研究不同的共生類海藻，比較它們的基因組，與各種珊瑚的共生能力，還有耐熱能力，從而更好地了解海藻將如何應對氣候變化。有關研究報告刊發於《當代生物學》（Current Biology）。