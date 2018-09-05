BBC實驗：親身嘗試全素食 結果大感意外

圖片版權 Getty Images Image caption 全素食在最近幾年來逐漸形成風潮

近幾年來素食主義逐漸形成風潮，主要是由於人們開始注意自己的健康，並關心動物的權益和環境意識。

素食也分許多種，其中「全素食」是不吃任何肉類，除了不吃家禽、家畜和魚類海鮮等肉食，也不吃任何源自於動物的產品，包括蛋、奶和動物凝膠製品。

現在，英國的全素食者是4年前的4倍。那麼全素食能不能改善你的健康呢？

BBC電視節目《相信我，我是醫生》（Trust Me I'm A Doctor）的加爾斯·楊（Giles Yeo）醫生決定親自嘗試全素食一個月，體驗全素食是否適合他。

Image caption 加爾斯·楊醫生體驗一個月全素食的生活

楊醫生很快發現全素食並不容易做到，因為很多你以為跟動物不沾邊的食品，其實都含有動物成分。

蛋、奶酪和肉類當然不能碰，但是意大利麵條呢？裏面含有蛋。蛋黃醬呢？裏面也有蛋。葡萄酒一定能喝吧？但其實有些酒類飲料製作過程中使用魚骨或其他動物的蛋白質。

除了要確保不能攝取動物製品之外，全素食者還要注意不能缺乏任何重要營養元素。

如果你是全素食者，你的身體很容易缺乏維生素D，維生素D對骨質健康非常重要。

為了要在飲食中攝取到維生素D，許多全素食者依賴加工食品，例如一些豆奶，米漿，有機橙汁和早餐谷片。

全素食者的另一個選擇則是直接吃維生素D補充劑。

圖片版權 Getty Images Image caption 海帶是碘的重要來源

缺乏碘在英國相當普遍，尤其是年輕女性。

牛奶是我們攝取碘的主要來源，全素食者飲用的牛奶替代品，例如杏仁奶的含碘量非常低。

你可以吃海帶來補充碘，但海帶含碘量多少難以評估，所以全素食者可能必須直接吃碘補充劑。

另一個大問題是維生素B12，全素食者吃的種子類、堅果類或蔬菜裏是找不到維生素B12的，所以全素食者和半素食者必須吃加工食品，例如早餐谷片來補充。

有沒有效？

改吃全素食能不能讓你更健康？

最近一次的分析，綜合了過去10次研究的結果，比較了素食者和雜食者的健康，顯示素食有益健康。

研究人員發現，全素食者或半素食者罹患心臟疾病和癌症的機率較低，但總體死亡率並沒有差別。

換句話說，全素食者或半素食者也許能活得更健康，但並不會更長壽。

另一個可能性是，全素食者和半素食者更注重他們的健康，所以他們維持健康的生活也許並不完全歸因於素食。

體驗結果

加爾斯·楊醫生親身體驗全素食的結果如何呢？一個月的全素食讓他的體重下降了4公斤，腰帶小了一號。

除了腰圍縮小之外，他的膽固醇也減少了12%。

楊醫生會繼續全素食的生活嗎？他說，「我很高興能有這個結果，雖然我不打算完全成為全素食者，但我會考慮以後每個月裏有幾天吃全素食。」

「我承認一開始我有點恐懼要吃一個月全素，但後來我學到一些全素食食譜，所以我覺得還好。」

「對我來說，最難過的是不能吃蛋，不吃肉我覺得還行，不吃蛋就很難受。」

你可以訪問《相信我，我是醫生》（英語）獲得更多全素食信息。