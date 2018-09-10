給自己設定一個「禁酒日」 飲酒養生兩不誤

圖片版權 Getty Images Image caption 如何飲酒是有學問的。

一年一度的中秋佳節即將來臨（9月24日），雖然中秋佳節的傳統是吃月餅，但喝酒賞月是免不了的。

俗話說，酒逢知己千杯少。人們在親朋好友的陪伴中往往會多喝兩杯。

其實，偶爾多喝兩杯可能問題並不大，關鍵是不能天天貪杯。尤其是你已經人到中年（45-65歲）。

最重要的是，每個星期一定要給自己規定一些"禁酒日"或是"無酒日"。

只有這樣才能讓你的肝臟得到充分的"休息"，並讓你的身體得到清毒的效果。

"無酒日"規律

英國的一些活動人士正積極呼籲人們每周都能有至少一天的"禁酒日"， 因為中年飲酒者非常容易喝過量。

根據英國最新出台的飲酒指南，無論男女每周飲酒量都不應該超過14個酒精單位。

14個酒精單位大約相當於6品脫（568毫升）啤酒（酒精度為4%）， 7杯175毫升葡萄酒（酒精度11.5%）。如果是烈酒（酒精度在40%），則不能超過14杯（大約44毫升）。

Image caption 英國飲酒指南推薦單位， 分別為啤酒、果酒以及烈性酒。

英國的一項調查發現，要讓人們減量其實很難，它要比勸告人們運動或是健康飲食，甚至戒煙還更難。

因此，最關鍵的是能讓飲酒者自覺遵循每個星期給自己規定一些"無酒日"的建議。

醫生說，這些"無酒日"對改善睡眠、減肥以及降壓都有好處，同時也可以減少罹患癌症的風險。

根據英國的一項YouGov問卷調查發現，五分之一年齡在18到85歲的人都超過了每周14個酒精單位的推薦量。

適量最關鍵

許多人可能沒有意識到，經常飲酒會增加人們卡路里的攝入量。而許多中年人本身就有體重偏高的問題。

因此，控制飲酒對減輕體重也會有幫助。

與此同時，有關飲酒與健康之間聯繫的研究比比皆是，一會說少量飲酒對健康有利，一會又說即使適量也不好，而且喝酒並沒有安全上限。

圖片版權 Thinkstock Image caption 推杯換盞的飲酒文化很容易讓人喝高了。

還有研究說，滴酒不沾反而壽命短。

那喝酒到底是好是壞？到底還喝不喝？怎樣喝才好呢？

之前有研究說，即使少量飲酒也會增加罹患癌症的風險，但又說，少量飲酒可能會對心臟有好處，並降低早亡率。

研究人員承認，這可能給人們發出比較含混的信息。

因為單從癌症風險來看，一些人認為沒有所謂的"酒精安全上限"。

雖然另外一些人強調，適量飲酒可能給心臟帶來的益處。有專家說，這可能是酒精中的芳香劑和其他化合物，而非酒精本身的作用。

專家建議，即使不超過每周14個酒精單位的推薦量，也要分開喝，不要一下子把一周的量在一天全部喝完。

而且，飲酒最好不要空腹。這樣才能給你的身體，特別是你的肝臟得以喘息的機會。

就是說，在不超過推薦量的同時，有張有弛。為了能讓自己小酌兩杯，先要給自己斷酒兩天。你能做得到嗎？