健康很微妙：要想心臟好 全脂奶製品不可少

Image caption 全脂牛奶營養豐富，可以保護心臟。

心臟病是導致人們死亡的頭號殺手，要想擁有一顆健康的心臟，最好食用全脂牛奶或是奶製品，因為根據最新的數據研究，全脂牛奶或是奶製品可以保護心臟。

你或許還記得，BBC中文今年早些時候曾發表過兩篇"很火"的文章：一篇是說椰子油如何包治百病，特別是其對心臟的保護作用。

另外一篇則是把許多中國人所熟悉的肥豬肉或是豬油列入最有營養的食物之一，讓許多人大跌眼鏡。

這兩篇文章中所講的食物都有一個共同特點，就是高脂肪，而且還是被人們普遍認為是壞脂肪的食品。

例如，椰子油富含飽和脂肪（86%），遠遠高於黃油（51%），而豬油的飽和脂肪含量也高達39%。

衝擊健康觀念

Image caption 奶酪等奶製品中的脂肪可能對心臟有好處。

這些讓人們有點敬而遠之的壞脂肪現在卻被認為對心臟有益，使人們所謂的健康營養觀不斷受到顛覆和衝擊。

人們之所以視富含飽和脂肪的食品為洪水猛獸是因為它會導致人體血液中壞膽固醇（LDL）的上升。

如果人體中的壞膽固醇含量高則會增加心臟病的風險。

但隨著醫學的進步，人們也認識到飽和脂肪其實還能增加人體中好膽固醇（HDL)的水平。而好膽固醇又可以保護心臟。

根據英國《泰晤士報》的報道，那些每天吃3份全脂牛奶、黃油、奶酪以及酸奶的人可以把死亡率降低四分之一。

這份全球的研究發現，吃全脂奶製品可以讓心臟更健康，大大降低患嚴重心臟病和中風的危險。

之前，大多數的建議都呼籲人們少吃富含脂肪的食品，特別是飽和脂肪，例如紅肉和奶製品中的飽和脂肪等。

圖片版權 xinhua Image caption 肥肉和豬油沒有你想像的可怕

高低脂肪之差

然而，這項全球研究的結果似乎並不是這樣。它研究了全球21個國家的13萬人的數據，歷時9年。

研究發現，吃全脂奶和吃脂肪含量很低的牛奶及奶製品一樣可以保護心臟，兩者之間的差別不大。

其中，牛奶和酸奶比黃油和奶酪的效果更好。

當然，專家說，如果你想減肥的話還是應該多吃低脂肪食物，因為低脂肪食物卡路里含量少。

劍橋大學的福羅希教授說，關於低脂和高脂奶製品對人體的益處方面還需要做進一步的試驗和研究。

有專家表示，該研究同時也揭示了一個道理，有時政府關於食品方面的一些建議過於簡單化，比如根據英國政府的指南，全脂奶製品由於其富含飽和脂肪一般被認為是非健康食品。

Image caption 酸奶有益健康

專家說，造成這種現象的原因是指南主要是根據食品本身而定的，而不是基於其所提供的營養。

這裏也就不難理解為什麼肥豬肉/豬油進入了最有營養食物的前10名了。

微妙複雜

因為奶製品中營養豐富，包含了人體所必需的維他命、礦物質等等宏觀和微觀的營養素。

食物的營養以及其與人體健康的互動關係要遠比我們所了解的更複雜。

關鍵是，我們要爭取樣樣都吃一點，而且保持適量和均衡。

此外，即使是吃同樣的東西，兩個人的營養需求也可以有很大的不同，因為這還要看它們是和什麼樣的食品一起搭配和組合的，這些搭配和組合是否合理，以及它是否適合於你？