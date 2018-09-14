熱帶風暴為何有不同名字：颶風、颱風和旋風

圖片版權 Getty Images Image caption 「佛羅倫薩」颶風襲擊了北卡羅來納州和南卡羅來納州的海岸線，帶來了狂風暴雨。

颶風"佛羅倫薩"（Hurricane Florence）將於星期五當地時間0800時登陸美國東海岸，超級颱風"山竹"（Super Typhoon Mangkhut）正攜帶狂風暴雨逼近菲律賓。

從太空拍攝的照片上看，兩個天氣系統看起來幾乎相同，都很壯觀。

為何我們將其中一個稱為颶風，另一個稱為颱風？ 什麼是旋風？

熱帶風暴

它們都是熱帶風暴，但在不同的地方以不同的名字而聞名。

在北大西洋、北太平洋中部和東北太平洋，它們被稱為「颶風」。

圖片版權 NASA Image caption 颶風「佛羅倫薩」可能會帶來長時間的暴雨天氣。

而發源於西北太平洋的同樣氣象擾動，則被稱為「颱風」。

而在南太平洋和印度洋，則被稱為「旋風」。

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓氣象人員稱，"山竹"是今年以來最強悍的颱風，其直徑達到900公里，持續風速達到每小時209公里。

何時可被稱颶風、颱風和旋風？

據美國國家海洋和大氣管理局的說法，熱帶氣旋是氣象學家用來描述一個有規律旋轉著的雲團和雷暴氣象系統的通用術語。它們形成於熱帶或亞熱帶水域，且具有封閉的低水平環流。

「最弱的熱帶氣旋被稱為熱帶低氣壓。如果低氣壓區增強，使其最大持續風速達到每小時39英里（約為63公里），則熱帶氣旋將成為熱帶風暴。」

「一旦熱帶氣旋達到每小時74英里（約119公里）或更高的最大持續風速，它就會被歸類為颶風、颱風或熱帶氣旋，名稱具體取決於風暴形成於世界上哪塊地區。」

根據持續風速，颶風被分為1至5級。

在大西洋，6月1日至11月30日為颶風季節。在此期間，超過95％的熱帶氣旋活動發生在該地區。

在西北太平洋，颱風在5月至10月間最為常見，儘管全年都可以形成颱風。

而在南太平洋地區，11月至4月則是旋風季節。

在海上，熱帶風暴可以掀起巨浪。當這些海浪到達陸地時，它們可以淹沒大片區域，包括城鎮。

在陸地上，強風會造成很大的破壞，它們可能會吹翻房屋，吹倒樹木，甚至吹翻行駛中的汽車。

科學家說，隨著海水溫度的日益上升，這可能導致颶風在未來的強度增加。

溫度越高，大氣可以容納的水汽含量就越多。颶風因此可在受影響地區帶來更多降雨。不過，颶風形成有很多因素，氣候變化與颶風之間的關係也相當複雜。

你的器材不支持播放多媒體材料 超強颱風山竹逼近中國

如何命名

作為聯合國機構的世界氣象組織保留了一份名單，以便給世界各地的熱帶氣旋命名。

颱風"海燕"（Haiyan）或"卡特裏娜"（Katrina）颶風等最致命的名字已經退役並被取代。

處在颶風、颱風和旋風地區的國家分別向世界氣象組織的有關名單提交命名建議。

印度氣象局的一位資深科學家對BBC表示 ，"我們地區的八個國家，包括孟加拉灣和阿拉伯海，在2000年初已將名單送到了世界氣象組織"。

旋風中有近50％的名字已經用盡。"當時我們地區各國之間的協議是，確保這些提交的命名不會損害相關國家的宗教情感"。

從2000年起，世界氣象組織決定對西北太平洋和南海地區的熱帶氣旋採用統一的命名方法。

中國、朝鮮、日本、越南等14個國家和地區各提供10個颱風名，最終形成了包括140個颱風名字的命名錶。此後，颱風的名字根據該表循環使用。