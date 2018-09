新款Apple Watch健康功能的「副作用」

你的器材不支持播放多媒體材料 Apple Watch

蘋果公司早前發佈新版Apple Watch,加入了兩個與健康有關的主要功能,號稱這可以保障我們的性命。

根據蘋果公司的介紹,如果Apple Watch偵測到你跌倒後動也不動,它可以自動幫助你報警求助。它也能自動測試你有沒有心臟毛病,告訴你是否應該盡快求醫。但根據BBC科技事務記者戴夫‧李(Dave Lee)的報道,有意見擔心現時蘋果已經賣出超過5000萬隻Apple Watch,這個功能可能令本來已經要承受沉重負擔的醫療系統百上加斤。

英格蘭皇家外科醫學會未來手術委員會(Commission on the Future of Surgery)主席克爾(Richard Kerr)警告,這項功能也許會令公眾陷入新一輪由科技造成的「疑病症」,因為這個功能可能會令緊急部門收到更多其實沒有需要的求助電話。

克爾指出,醫護人員應注意「這種個人化健康資料變得普及後,會帶來誤診和過度治療的危機」。

圖片版權 Apple Image caption 蘋果公司發佈的新版Apple Watch,讓使用者隨時查閲自己的心電圖。

「自動化虛報」

科馬(Brian Fontes)是美國緊急電話協會(US National Emergency Number Association)的首席執行官,他代表的是經常被社會遺忘的一群:負責接聽緊急電話的人員。他對許多令公眾能更容易撥打緊急號碼的新科技都十分了解,他認為這些科技中有好的發明,也有差的發明。

他舉例說,有一家專門售賣家居警報系統的公司在每年的情人節都會收到比正常水平多的虛假警報,警員接報到場後,發現觸動警報的東西,是用戶在家前掛起、寫有「我愛你」的紅色大汽球。

Apple Watch偵測使用者有沒有摔倒的原理,是利用測量手腕的擺動方式和撞擊速度來決定使用者是否真的跌倒。如果使用者超過一分鐘仍然沒有爬起來,它就會自動撥號給救援人員,而使用者自己也隨時可以在Apple Watch上按掣報警求助。

科馬說他對Apple Watch這項功能有信心。這些都是「令人興奮的發明的真正開端。最少現在來說,我不認為它會產出大量的虛假警報,但只有時間能證明這是否屬實。」

這並不是首個令外界擔心會否加重救援人員工作量的新發明。科馬說,美國在2010年開始讓公眾以手機短訊報警時,也有人擔心這會不會加重緊急號碼電話中心人員的工作量。

圖片版權 Apple Image caption 新版Apple Watch的屏幕比舊版要大一些。

他說:「當時許多人都十分害怕,也有許多反對聲音。」但是,這些擔心到最後都證實沒有根據。他說,目前美國有30%的緊急電話中心都可以讓公眾以手機短訊求助。

但這並不代表科馬完全接受這種新事物。他認為,讓公眾以手機短訊報警十分有效,是因為當局讓緊急電話中心的接線生接受完善訓練。科馬說他希望與蘋果公司跟進這個問題。

「他們會不會給接線生接受訓練?負責接聽這些電話的接線生會否知道如何應付這些電話?這應是優先事項。你有經驗之後,就能看得出哪些發明管用,哪些不管用。」

根據BBC了解,蘋果公司正計劃與美國緊急電話中心的接線生討論Apple Watch這項新功能,並將在9月21日公布有關這項功能的更多資料。

「沒有空餘時間」

而將在今年稍後推出的Apple Watch心電圖功能就會監察佩戴者的心跳,蘋果在周三(9月12日)的發佈會也說這是一項破格創新。

這項功能讓使用者在Apple Watch上按一個按鈕,就能簡單了解自己心臟的健康程度,也能將這些資料傳送給醫生。

目的,這項功能只通過了美國衛生部門的測試,但如果在英國也開通這功能,牛津大學醫學學者多爾蒂(Aiden Doherty)擔心可能會令醫生收到更多的會診要求。他告訴BBC:「英國全民保健署(National Health Service)的職員本身已經沒有太多空餘時間。」

「許多人可能會因而提早要求治療,而他們可能根本不需要這些治療。這會令病人擔心,也令全民保健署要負擔更高的醫療成本。」

圖片版權 AFP Image caption 有意見擔心,Apple Watch自動化報警功能可能會產生許多虛報電話,令緊急救援人員吃不消。

「寧要虛報,都不要人命傷亡」

許多人會在網絡上,搜尋一些自己病徵的資料,這已經導致許多問題。

Apple Watch提供的健康資料與一般人在網絡搜尋健康資料不同,Apple Watch提供的資料是個人化的,英格蘭皇家外科醫學會未來手術委員會主席克爾認為,許多人的健康其實沒有問題,但Apple Watch的資料會令人過份擔心自己健康。

他認為,這肯定會令許多病人擔心這些資料的意思,並到診所和醫院急診室求醫。「很不幸地,醫療人員之間的害群之馬會利用病人這種心態,說服他們去接受一些其實他們不需要的治療。」

但美國緊急電話協會首席執行官科馬認為,Apple Watch這種功能會帶來剛好相反的效果:讓一些認為身體沒問題的人知道,其實自己的健康有毛病。「如果這個裝置告訴你,你摔了一跤,也許它會說服你去接受治療。」

他說,他寧可緊急電話接線生應付一些虛報警報,也不希望有人命傷亡。