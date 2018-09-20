性格大解析：人類性格歸納成四類五特徵

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從古希臘到中國，人類數千年以來一直試圖界定性格，並把他們劃分為幾大類。

比如，中國古代按照人們心理和生理上的性格差異把性格劃分為金、木、水、火和土五大類。也有把人的性格分為太陰、少陰、太陽、少陽以及陰陽平和五類。

同時，古希臘人根據人體液的混合程度則把人分為多血質、粘液質、黃膽汁質以及黑膽汁質。

但問題是人是複雜的動物，很難把人們分門別類的裝入不同的「框子」。每個人的性格都存在差異，沒有兩個人的性格和脾氣是完全相同的。

雖然人們不願意為自己的性格貼上一個標籤，然而我們每個人都希望知道自己到底屬於哪一種性格類型？

關於性格方面的測試，網上林林總總有上千種之多，然而這些測試並不總是有科學依據。

美國研究人員通過研究和分析了150萬人的性格特點得出結論，可以把人們的性格劃分為四大類型和五大特徵。

四大類型

新的分類分別是「普通型」（「average」）、「含蓄或保守型」（「reserved」）、「榜樣型」（「role-model」）以及「以自我為中心型」（「self-centred」）。

心理學家喜歡分析人們性格中的一些「特徵」，並以此把人們分成不同的「類型」。

五大特徵

圖片版權 Getty Images Image caption 人們性格多種多樣，但也有一些共性可尋。

美國西北大學（Northwestern University）的研究人員說，被全球心理學家所普遍接受的有五大主要性格特徵，其中包括：

開放程度（Openness）——它指的是人們自然的好奇心， 無論是在接受新經歷或是學習新東西等方面。

周到懂事程度（Conscientiousness）——看一個人考慮是否周到或是可信任。

外向度（Extraversion）——性格有多外向、自信以及善於交往？

隨和度（Agreeableness）——是否為他人著想、有多少同情心以及周到？

神經質程度（Neuroticism）——指一切情緒不穩、波動、低落、孤獨、生氣以及悲傷的可能性。

在參照了以上因素之後，研究人員分析參加測試的這150萬人的數據，看看他們在這五大性格特徵方面的得分。

研究小組根據得分把人們劃分為四大類型，這四大類型包含了上面所說的五大主要性格特徵的不同組合。

研究結果發表在英國《自然·人類行為》（Nature Human Behaviour）期刊上。

榜樣型

這種類型的人通常是那種人很好，比較隨和的那種。該研究的主要作者之一阿馬拉爾教授說：「他們不神經質、通常思想開通。」

他們在思想開放、周到懂事、外向和隨和這幾方面得分都很高。

以自我為中心型

根據阿馬拉爾教授，這一類型同「榜樣型」正好相反。 「他們不是努力工作的類型。這些人有點討人嫌。他們思想不開放。他們是外向型性格」。

含蓄或保守型

阿馬拉爾教授說，這種類型性格的人一般不太神經質，但也不太開通。但是，他們考慮事情比較周到，並且和藹。

普通型

普通型聽起來「很典型」，他們在神經質和外向方面的得分略高於平均水平，但在思想開放方面的得分略低。

總而言之，對普通型性格的類型可說的不多，這是阿馬拉爾教授的評價。

但是，研究人員說，人們的性格類型隨著年齡的變化而變化。

此外，參加性格測試的人都懂英語，而且能夠使用電腦，由此可判斷他們中大多數是西方人或有西方背景。

研究人員希望將來可以擴大其研究範圍，看看使用不同語言和文化的人是否能得出同樣的性格類型。

關於人類性格的研究可能還會繼續下去。也許，隨著人們對人類性格成因了解的深入，可以更好地幫助人們相互理解和溝通。