能自動修補碎裂屏幕的手機是天方夜譚嗎

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電話的屏幕摔破了怎麼辦？你也許會說：花錢拿出去修就行。但如果電話的屏幕能自我修復，那不是更好的事情嗎？韓國手機製造巨頭三星（Samsung）早前在美國為一種「有自我修復功能的抗指紋材質」（anti-fingerprinting composition having a self-healing property）申請專利，一些人認為這顯示三星會在計劃2019年推出的新款S10手機加入這款功能，令手機能自我修復一些小刮痕。

BBC商業記者克里斯·巴拉紐克（Chris Baraniuk）報道，三星的粉絲大概還需要多等一會。因為科技新聞的標題讀起來，會令人以為物料科學的研究經常會有令人興奮的發展，發展其實沒有你想像那麼快，但並不是不可能的事。

圖片版權 Getty Images Image caption 外界期望三星會推出一種會自我修補屏幕的手機。

仍在研究階段

要製造能自我修復的手機屏幕，大概需要用一種研究員稱為「自我修復聚合物」的物質，它含有硫尿（thiourea）讓它能自動填補一些微小的裂縫。硫尿中的氫份子受壓時，會與其他氫份子形成一種化學鏈，而這種化學鏈形成的方式會自動避免結晶，保持物料的堅硬度。

這種物料首先由日本東京大學相田卓三教授發現，今年1月在美國《科學》期刊中發佈。文章發佈之後引來外界關注手機製造商可不可以用它來製造手機。但相田卓三接受BBC訪問時說，他其實不認為這種物料適合用來製造手機，因為一般人大多在戶外使用手機，而這種物料並不夠堅硬。他認為，這種物料用來製造一些主要在戶內使用的設備「更適合」。

美國加州大學早前也研究出另一種能自我修復的聚合物，外界也一度以為手機製造商能用它製造手機，但它目前仍然停留於實驗室研發的階段。

我們大概仍然需要多給研究員一點時間，他們才能造出會自我修補的手機屏幕。但手機大概可以自我修補其他部份，例如美國卡內基-梅隆大學（Carnegie Mellon University）早前就研究出一種可以自我修補的電路板。

美國市場研究企業ABI Research研究員惠頓（Rian Whitton）認為，這種電路板有很大的潛力，對「緊急救援部隊和軍隊」等需要應付突發事件的人很有用。

圖片版權 Takuzo Aida Image caption 相田卓三教授的團隊正在研究一種能自我修復的物料，但他認為物料不適合安裝在手機上。

「記憶金屬」

但荷蘭艾恩德霍芬理工大學（Eindhoven University of Technology）研究員洛蒂（Sandra Lucas）認為，自我修復聚合物的研究其實並不是那麼落後，一些有這種功能的物料甚至現在已經可以買到。她指出，消費者現在「已經可以買到一些能自我修復刮痕的汽車油漆」。

美國公司Feynlab早前推出一種汽車塗料，聲稱使用者可以用它來填補汽車車身上的一些小刮痕。公司的網站解釋說，這種塗料含有「具記憶力的聚合物」，塗到汽車後如果車身出現刮痕，使用者只需要把汽車放到陽光下、或把熱水澆到受影響的位置，這種塗料加熱後就會回復原來沒有刮痕的狀態。

但如果損壞的不只是刮痕怎麼辦？一些公司目前也在研發一些有自我修復功能的金屬，它們比普通金屬更能抵禦日常使用時造成的壓力，避免「金屬疲勞」。這個問題在飛機和汽車等主要用金屬建造的物件很常見。

圖片版權 Feynlab Image caption 汽車製造商將來可能會為新型汽車塗上這種能自動修補裂紋的塗漆。

美國西南航空今年5月一架飛機在飛行途中，有引擎扇葉掉下，擊碎飛機的玻璃窗，一名乘客更差點被氣流吸到飛機外。她最終傷重不治。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）懷疑，引擎扇葉掉下的原因就是因為金屬疲勞。

美國麻省理工大學（MIT）教授塔桑（Cem Tasan）說，金屬重覆經過壓力後雖然外表看上去沒有兩樣，但我們知道這會令金屬出現許多十分微小的裂痕。飛機的維修人員並不能用肉眼看見這種裂痕，令它更危險。塔桑透露，他的團隊正在研究一種可以抵抗這種壓力的金屬。

這種特別金屬並不會修補一般裂紋，但它能防止肉眼看不見的裂紋散佈開來，防止金屬疲勞。

BBC商業記者克里斯·巴拉紐克認為，這些研究雖然仍然未到成熟的階段，但也許有一天我們身邊的手機、汽車和建築物都會因為這種「自我修復」的技術而變得更安全。