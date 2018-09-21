生活中幾大古怪問題 BBC為你解謎

有些事情我們天天經歷，卻很少停下來想一想為什麼？但是BBC最近匯總了一些受眾提出的具有代表性的問題，在請專家深入研究之後為你揭開謎底。

謎思一，你為什麼會有似曾相識感？

許多人生活中可能都有過這樣的感覺，你覺得自己好像到過這裏，或是曾跟某人說過同樣的對話，但你明明知道這是不可能的。

這種「似曾相識」的感覺，被稱為「déjà vu」，這個短語其實來自法語。

人們之所以有這樣的感覺，一個理論認為這是因為人腦中負責熟悉感覺的區域——顳葉的關係。有時錯誤會誘發這一區域，製造一種假記憶，使你遇到的新情況時會出現似曾相識感。

但當你大腦起動事實核查機制之後，你會意識到實際上你是第一次經歷這種狀況。

研究發現，人們走的地方越多，越容易經歷這種感覺。

而且，越年輕的人越容易出現這種情況，隨著年齡的增長，déjà vu出現的頻率會越來越低。

謎思二，你為什麼會哭？

Image caption 哭也是一種交流手段

哭可能是人類作為非語言交流而形成的一種形式。但你知道嗎，眼淚可以分為三種。一種是"基礎"眼淚。它的作用是使你的眼睛保持濕潤並為眼睛提供營養。

第二種眼淚是「條件反射」眼淚，這種眼淚是在受到外部刺激之後所產生的反應，它的目的是要把異物衝洗掉。

最後一種眼淚就是「精神」眼淚或者叫哭出來的眼淚， 它是由一系列的情感所引發的。但是數百年以來科學家對其作用仍然感到困惑。

許多心理學家認為哭是一種交流手段，例如，如果你因為難過而哭，人們可能會來安慰你。但如果你由於高興掉眼淚，它則是一種與周圍人聯絡感情的方式。

一些研究顯示，好好的哭一場可以讓你感覺好一些。據信，哭還可能會影響你對痛苦的感覺。

謎思三，你為什麼會做夢？

Image caption 關於做夢的目的，科學家有不同理論。

做夢的目的仍然是一個科學謎思。一些心理學家認為人們做夢是為了對付各種威脅，並在夢中練習生存技能。例如，你可能在夢中奔跑，試圖逃離危險的境況或是人。

還有人認為做夢可以幫助你形成一些記憶，或是消化和處理一些情緒。

然而，另外一派則聲稱做夢只不過是仍處於活動中的、昏昏欲睡的大腦副產品而已。如果這是真的，那麼夢境僅僅是你大腦日常活動的簡單反應而已，沒有什麼具體目的。

謎思四，你為什麼會昏倒？

Image caption 人昏倒時，心臟和大腦處於同一水平位置。

大腦在人體站立時所面臨的挑戰是，你的血液不得不戰勝地球引力的作用，把足夠的血液輸送到你的大腦。正常情況下，你的心臟以及神經同心協力一起努力為你維持一個完美的血壓。這意味著你的大腦可以得到足夠的供血以及氧氣，使你大腦能夠正常運作。

但是，有時候，特別是當你運動時，血液可能會分流到你的肌肉，因為肌肉需要增加供氧量才能很好地工作。這一血液分流可能導致你的大腦缺氧，如果發生這一情況的話。你身體會啟動緊急剎車裝置， 你可能會出現昏厥。

同時，你的心跳速度會減慢，血管會擴張，血壓也會下降。你會失去知覺，身體會倒地。

摔倒的感覺肯定不好受，但是當你昏厥倒地時，身體接觸地面，大腦和心臟就會保持在同一水平。這樣可以使你的血液快速抵達到大腦，因為不再有地心引力的阻擾，讓你迅速恢復知覺。

謎思五，為什麼蚊蟲叮咬後會癢？

Image caption 蚊蟲叮咬會讓皮膚發癢

如果你被蚊蟲叮咬，或是被植物刺傷，你皮膚上的毒素會觸發身體釋放組胺（histamines），即你身體自然的免疫反應。

這時，你身體釋放的信號沿著神經纖維進入你的大腦，然後再將發癢的感覺發送回被刺痛部位。

然後你開始抓撓，抓撓的作用首先在於它可以趕走叮咬你的昆蟲或有毒植物。同時，抓撓還可以讓血管擴張，允許白血球和血漿把毒素沖走。這就是為什麼你皮膚會變得紅腫。

但通常是你越抓撓，就越癢。 抓撓也讓你身體釋放更多的組胺，讓你越發感覺刺癢。於是，這種反覆抓撓就會損傷你的皮膚組織。

謎思六，為什麼你的聲音會變老？

Image caption 聲音衰老的速度比較緩慢

我們都知道，男性在青春期時會變聲。這是因為男性在這一時期聲帶位置的變化，並開始形成喉結（「Adam's apple」）。由於這一變化， 使聲帶與嘴的距離拉長，使聲音更加低沉。

女性在更年期也會經歷類似的變化，但女性的聲音不會出現巨大的改變，因此可能令人感覺不太明顯。

與此同時，隨著年齡的增長你聲帶的彈性開始下降，講話時也開始漏風。

此外，你的聲帶肌肉也開始減弱，當你到了老年時，你聲調會再次變高。

但是，聲音變老的速度要比身體其他部位緩慢。如果你僅從聲音來判斷一個人的年齡，通常你猜到的年齡要比其實際年齡年輕。

同時，聲音也可以通過「鍛煉」令其保持年輕和健康。如果你要想讓聲音保持最佳狀態可以做一些拉伸聲帶的練習，但你最好是在私下練。