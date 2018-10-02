腸道竟是你第二大腦 七個令人驚奇的事實

圖片版權 Getty Images Image caption 腸道在人體的位置

先來回答一個簡單的問題：你知道人體中哪裏的神經元比脊髓上還要多，而且可以不受中樞神經系統的控制而獨立運作呢？

也許，你不會選擇腸道作為第一答案。但事實上腸道內有數百萬神經元，因此有人體「第二大腦」的暱稱。

腸道的功能遠不止是消化我們吃進去的食物。腸道中的微生物種群對我們的身心健康會產生重要影響。

科學家已經在研究是否可以通過改善腸道健康來加強免疫系統，以及幫助治療精神疾病。

以下是有關腸道的七大驚人事實：

腸道是一個自主的神經系統

圖片版權 Getty Images Image caption 幾萬億微生物細菌生活在人體腸道中，幫助消化食物。

營養師及腸道專家梅根·羅西（Dr. Megan Rossi） 說：「與身體其他器官不同的是，腸道可以獨立運作。它不需要聽從大腦指揮，可以自行發號施令。」

腸道神經系統是其獨立的大腦，它是中樞神經系統的一個分支，專門負責腸胃活動。

腸道神經系統通過交感神經和副交感神經系統與中樞神經系統進行交流。

70%的免疫細胞生活在腸道中

圖片版權 Getty Images Image caption 腸道裏有許多神經元

羅西博士表示，由於大部分免疫細胞生活在腸道中，因此腸道健康對提升人體免疫力，抵禦疾病至關重要。

最近有研究顯示，如果胃腸道有問題可能會增加罹患一些常見病，例如流感等機會。

50%的人體排洩物是細菌

人體排洩物並不只是食物殘渣。糞便中的許多細菌實際上是對人體有益的細菌。

因此，糞便移植（stool transplant）是治療一些人腸道疾病的重要手段。

有關排便習慣，羅西博士說，研究顯示每天3次或是每周3次都屬於正常範圍。

食物種類多樣有助改善腸道微生物群健康

Image caption 吃的食物種類越多樣越好

我們的腸道中生活著數萬億的微生物，這些微生物對人體消化某些特定的營養至關重要。

由於每個微生物群對不同食物需求不同，因此爭取攝入多種食物，可以改善腸道健康。

如果總是吃同一種食物就不能保證腸道微生物群落的多樣化。

情緒好壞與腸道有關

人的情緒與腸道健康有關聯。據估計，人體80-90%的血清素產生於消化道。

血清素就像一個「化學信使」，它影響人體的各種功能，包括排便功能。同時，它也與精神疾病有關聯。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些富藏有益細菌的食品對腸道有利，它也是一個較新的研究領域。

如果人感受精神壓力過大就會使血清素水平減少，血清素水平低會影響人的情緒、焦慮程度以及幸福感。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果懼怕某種食物，吃了之後就會有反應。

如果你不喜歡某種食物，你的腸道就會有反應。

有些人的胃腸很敏感。羅西說，近期的研究顯示，如果你吃了自己不喜歡的某種食品，你可能會出現一些症狀。

比如說，許多人相信麩質或乳糖對他們的健康沒好處，即使實際上他們並不對麩質或乳糖過敏或不耐受，他們仍然會出現症狀。

改善消化系統健康的竅門

吃多種食物以增加腸道微生物群的多樣化

用適合你的技巧減輕精神壓力，例如瑜伽、正念、放鬆以及冥想等。

如果你已經有腸道問題，最好不要喝酒、或咖啡因飲料以及吃辛辣食物，因為這些都可能使症狀更加惡化。

盡量保持良好睡眠。一項研究顯示，如果你改變睡眠時間就會干擾你的生物鐘。生物鐘受到干擾後，也會破壞你腸道微生物群的節奏。

因此，提示大家，要好好善待你的腸道。