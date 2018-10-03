解讀諾獎成果：免疫療法為癌症患者帶來新希望

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2018年諾貝爾生理學或醫學獎頒給了來自美國的詹姆斯·艾利森(James P.Allison)和來自日本的本庶佑(Tasuku Honjo)，以表彰這兩位科學家發現了如何利用人體自身的免疫系統來治療癌症的方法。

瑞典學院說，艾利森和本庶佑提出的「免疫檢查點療法」（Immune checkpoint therapy）徹底改變了癌症治療方法，並為晚期致命的皮膚癌提供治療新方法。

專家們說，這種免疫療法已經證明「非常有效」。

艾利森教授表示，用免疫檢查點阻斷（immune checkpoint blockade）方法成功治療了一些癌症病人。他說，這些患者就是基礎科學力量活生生的證明。

免疫療法

圖片版權 Getty Images Image caption 諾貝爾醫學獎得主之一美國科學家詹姆斯·艾利森教授

我們的免疫系統可以保護我們，使我們不得病。也就是說免疫系統是疾病的防禦系統。

它可以檢測小到病毒大到寄生蟲等各類病原體和有害物質，並且在正常情況下能夠將這些物質與生物體自身的健康細胞和組織區分開來。

因為我們的免疫系統有內在的安全措施，以防止它攻擊我們自身的組織。

但這就給某些癌症一些可乘之機，它們利用免疫系統的「剎車機制」發動攻擊，並能躲避由免疫系統發動的反擊。

艾利森和本庶佑找到了一種方法，用人體自身的免疫細胞去攻擊腫瘤，攻擊的方式是先把起到剎車機制的蛋白關閉。

他們用這一方法研製出了一種新藥，為許多晚期以及之前認為無藥可治的癌症患者帶來了希望。

腫瘤全部消失

圖片版權 KYOTO UNIVERSITY Image caption 日本的本庶佑教授和學生在一起

目前，英國全民健康保健體系（NHS）也正在利用「免疫檢查點療法」治療皮膚癌中最嚴重的一種，黑色素瘤（melanoma）。

雖然這種治療並不是對人人都有效，但對一些病人來說效果極好，甚至在腫瘤已經擴散到全身的情況下，使腫瘤完全消失。

這種神奇的效果以前是從沒有見到過的。現在，醫生們已經開始使用這一方法幫助治療一些晚期肺癌患者。

英國專家表示，這種免疫療法可以為那些晚期黑色素瘤、肺癌、腎癌等無藥可治的患者帶來新希望。

英國專家還表示，免疫療法目前仍然處於初級階段。但未來如果這一領域的研究取得進展將會多麼令人興奮，並將會帶來多少新的機遇。

近年來歷屆生理學或醫學諾貝爾獎得主包括：

2017 ：傑弗裏·霍爾 、邁克爾·羅斯巴什以及邁克爾·揚，發現控制晝夜節律分子機制（或生物鐘）

2016：大偶良典，發現細胞自噬機制

2015：威廉·Ｃ·坎貝爾、大村智，發現治療蛔蟲寄生蟲的新療法 ；屠呦呦，發現治療瘧疾的新療法

2014：約翰·奧基夫、邁－布裏特·莫澤以及愛德華·莫澤，發現構成大腦定位系統的細胞

2013: 詹姆斯·羅斯曼、蘭迪·謝克曼以及托馬斯·聚德霍夫，發現了細胞囊泡交通的運行與調節機制

2012：約翰·格登爵士和山中伸彌，發現可以把成熟細胞轉變為幹細胞

2011：布魯斯·博伊特勒和朱爾·Ａ·奧夫曼，發現了能識別微生物並激活先天性免疫的受體蛋白質；拉夫爾·斯坦曼，發現免疫系統中的樹突狀細胞和其在後天免疫中的作用

2010：羅伯特·愛德華茲，因為在試管嬰兒方面研究方面的貢獻，使英國在1978年誕生了第一個試管嬰兒。