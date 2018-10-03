女性再獲諾貝爾物理學獎 她眼中的性別歧視

圖片版權 Uni Waterloo Image caption 2018年諾貝爾物理學獎得主斯特裏克蘭

斯特裏克蘭（Donna Strickland）成為55年來首位獲得諾貝爾物理學獎的女性。她在獲獎後稱「物理是男人一手打造」的言論「愚蠢」，自己從來沒把這種說法當一回事。

這位加拿大科學家是歷史上第三位獲得諾貝爾物理學獎的女性。波蘭裔法國籍物理學家、化學家居里夫人（Madame Curie）是首位獲得諾貝爾獎的女性，她在1903年獲獎，此後還獲得一次諾貝爾化學獎。德裔美國物理學家瑪麗亞·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）1963年獲得這一獎項。

圖片版權 Reuters Image caption 美國科學家阿瑟•阿什金以及法國科學家熱拉爾•穆魯。

斯特裏克蘭和美國科學家阿瑟·阿什金（Arthur Ashkin）以及法國科學家熱拉爾·穆魯（Gerard Mourou）因為在激光物理學領域的發現分享了今年的物理學獎。

阿什金髮明瞭後來被稱為光鉗（optical tweezers）的激光技術，這項技術被用於研究生物系統。斯特裏克蘭和穆魯則為發明最短和最強的激光脈衝技術鋪平了道路。他們的發明被稱作「線性調頻脈衝放大」（chirped pulse amplification，CPA）。該技術為激光治療癌症以及激光視力矯正手術奠定了基礎。

女物理學家對性別言論的回應

Image caption 左起：麥克萊恩、傑茜•韋德和詹妮弗•羅恩

倫敦大學學院的細胞生物學家詹妮弗·羅恩（Jennifer Rohn）：從表象看，這些言論顯得道德敗壞。這位教授在學術圈是個大人物。他所說的話大多數已經遭到了反駁，科學界也對他的言論進行了及時全面的駁斥。

倫敦帝國理工學院物理學博士後傑茜·韋德（Jess Wade）：這些言論傷害了科學界。我們中的大多數人認為，多元化以及有人和你的思維不同將有助於研究。如果你總是和觀點一致的人在一起，你難以獲得進展。

牛津大學生物物理學家麥克萊恩（Sylvia McLain）：我認為他感覺自己受到了威脅。就像自然界中一樣，有的橡樹會「殺死」更小的橡樹，讓自己變得更大更強。

斯特裏克蘭接受BBC採訪時表示，女性時隔如此長的時間才獲得諾貝爾物理學獎令人吃驚。

但她強調，自己一直以來都受到公平對待，「兩位男性和我一起獲獎，他們和我一樣有此資格」。

就在今年諾貝爾物理學獎揭曉前幾天，一位男性物理學家的言論引發激烈討論，這位物理學家在歐洲核子研究組織（CERN ）的一次講座上發表了攻擊女性的言論，稱「物理是男人一手打造的」，並表示男性物理學家受到了歧視。這位物理學家隨後被其供職的研究中心暫停了職位。

美國物理聯合會（American Institute of Physics, AIP）在一份祝賀聲明中也提到了性別問題，這份聲明稱，「斯特裏克蘭打破了55年來沒有女性獲得諾貝爾物理學獎這一裂縫，使得今年的獎項更具有歷史意義。」