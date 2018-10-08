最後警報：氣候變化12年後可能失控

圖片版權 Getty Images Image caption 科學家說，地球氣溫如果比工業革命前上升2攝氏度，全球的珊瑚都將絶跡

相當長時間以來，科學家們一再拉警報，氣候變化導致地球升溫，再不採取行動，地球和人類以及其它地球生命都將毀滅，而拯救地球所剩時間屈指可數。國際社會和許多國家政府都承諾要採取行動保護地球，減緩氣候變暖速度。

與此同時，情況在繼續惡化。2018年夏季世界許多地方遭遇異常酷暑，一個令人心悸的概念問世：熱室地球（Hothouse Earth，又譯溫室地球）——如果氣溫再升2攝氏度，地球就可能變成一個巨大的"熱室"，引發一系列災難性的變化。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）仁川會議發出警報，「最後的警報」，宣告全球變暖1.5攝氏度將引爆氣候和生態環境災難，留給人類化解這個危機的時間不多了。

還剩12年，再不行動就太晚了。

氣候議題之緊迫和重大，甚至驚動了諾貝爾獎。2018年諾貝爾經濟學獎10月8日頒給了兩位在解決氣候變化難題方面做出獨到貢獻的美國經濟學家，一位研究氣候經濟學，另一位研究健康的、可持續的經濟增長率。

圖片版權 Getty Images Image caption 海平面上升，太平洋島國面臨舉國搬遷的前景

「熱室地球」什麼概念？

熱室條件下巧克力將稀缺甚至絶跡，北極冰川融化，海平面上升迫使島國搬家，以及旱澇的極度異常等。

這些只是瑞典斯德哥爾摩社會生態系統應變及發展研究中心（Stockholm Resilience Centre）科學家描繪的部分災難性場景。

巧克力缺貨

因為氣候變化引發一系列生態環境變化，種植可可樹變得愈發困難，用來製作巧克力的可可豆將成為稀缺原料。當然，這只是因氣候變化而瀕臨滅絶的物種之一。由於土壤裏的養分、氣溫、水流和日照等各種因素的綜合作用，雖然可可樹和其他類似植物生長在溫暖潮濕的環境，但地球升溫的結果是適宜種可可樹的地方越來越少。

北冰洋冰蓋融化

另一個完全可能發生的情況是北極附近的冰蓋徹底融化。那時不但北極的動物大難臨頭，地球其它地方也無法避免衝擊。北極冰川融化將引發一個惡性循環：地球表面能夠反射熱量的冰蓋越少，地球升溫速度就越快，而這又導致更多冰層以更快的速度融化。

島國沉沒

冰蓋融化變成海水，海平面上升，一些島國便會沉到水面之下，比如馬爾代夫。這些島國整個國家要搬遷。0.5攝氏度的區別是海平面是否多上升10厘米。這些島國搬去哪裏，怎麼搬，租用別國土地是什麼條款，跟東道主國家應該是什麼關係，等等，還有一大堆相關的問題。

旱澇更難預測

氣溫上升的影響和其它人類活動，比如砍伐森林，結合在一起，對水循環的影響不但巨大，而且難以預測。這意味著乾旱和洪澇災情比以往更嚴重。

珊瑚絶跡

面對氣候變化，地球變暖，珊瑚的絶望已經廣為人知。IPCC報告明確斷言，如果升溫2攝氏度，那麼全世界海底的珊瑚將百分之百消失絶種。

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諾貝爾經濟學獎的信息

耶魯大學氣候經濟學教授威廉·諾德豪斯（William Nordhaus）1994年提出一個氣候經濟學模型，DICE（Dynamic Integrated Climate- Economy），將經濟學、碳循環、氣候科學等一系列研究對接，使得溫室效應和氣候變暖的成本和收益可以量化衡量，為制定行動計劃提供依據。

他認為解決溫室效應的最有效方式是全球範圍徵收碳稅。

另一名獲獎經濟學家保羅·羅默（Paul Romer）是斯坦福大學教授，經濟增長理論專家。他的獲獎成就涉及健康的、可持續的經濟增長。

諾貝爾獎委員會表示，正值諾貝爾經濟學獎設立50週年，兩位關注氣候、環境和增長的經濟學家得獎，就是希望傳達一個信息：氣候變化問題是全球問題，需要全球性的解決方案。

圖片版權 Getty Images Image caption 旱澇災情將更嚴重、更難預測

個人可以做什麼

既然行動刻不容緩，那麼從哪裏著手？全球四大領域需要迅速、深遠的變革：能源、土地利用、城市、產業。

個人可以從衣食住行開始。

具體而言，IPCC聯合主席黛博拉·羅伯茨博士說，個人也許無法決定土地怎麼用，種什麼，卻完全可以決定自己餐桌上要什麼不要什麼。

個人可以決定步行、騎自行車還是開車，如果開車也可以選擇電動車、混合動力車、汽油還是柴油車，或者搭乘公交車。

節約用電、用煤氣也是個人力所能及的：可以用晾衣繩，不用烘幹機、空調溫度設高一點，暖氣溫度降低一點、有可能的話選擇太陽能熱水器，等等。

餐桌上可以少一點肉類和乳製品，多一點蔬菜水果；盡量買本地的農產品和應季果蔬。

循環利用，節約用水，分享和相互提醒，這些也都是個人可以做到的。

圖片版權 Getty Images Image caption 可可豆生長的環境惡化，巧克力就會成珍稀食品

政府可以做什麼

聯合國說，遏制氣候變化，1.5攝氏度是個標桿，這個刻度只需要12年就會被超越，也就是2030年。

IPCC公布了一份「0.5攝氏度」特別報告，強調把氣溫控制在工業革命前水平的1.5攝氏度以上，而不是2攝氏度，對拯救地球至關重要。

這是3年的研究，加上科學家和政府官員在韓國仁川一周的辯論的結果。

紙上數字減了0.5，到現實中則意味著人類社會發生全方位各層面的迅疾而深遠的變化。

0.5的差別凸現了科學家的堅持和政府官員的經濟和民生利弊考慮。

科學家認為形勢刻不容緩，再等就太晚了，也許特別想大喊一聲："快行動！傻瓜！"

仁川會議的特別報告為這聲吶喊提供了數字和事實依據。

圖片版權 Getty Images Image caption 盡量使用新能源，可再生能源，同時也要用得節省

1.5攝氏度這個目標是可以達到的，但需要大家真的立刻行動起來，從政府到個人，還需要連續20年每年為此投入相當於全球經濟產值2.5%的錢。

而且，還需要依靠樹木植被和機器捕撈空氣中的碳，然後深深地、永久性地埋到地底下。

這項巨大的人類工程估計耗資巨大。

報告為各國決策者列出了5個步驟：

到2030年，全球碳排放在2010年基礎上減少45%； 到2050年，可再生能源發電佔全球發電量85%； 煤炭使用減少到接近零 能源作物種植面積達到700萬平方公里（比澳大利亞面積略小） 到2050年全球實現碳淨排放為零

這個計劃可行性多大？科技進步和政治意志很關鍵。

BBC科技事務編輯戴維·舒克曼（David Shukman）認為， 歸根結底，決策者有兩個選擇：讓民眾相信那些激烈的變革是必需的，而且刻不容緩，或者無視報告提出的警告和行動建議，對民眾說科學家們搞錯了。