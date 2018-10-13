中國科學家用兩隻母鼠單性生殖幼鼠

圖片版權 Leyun Wang Image caption 有兩個媽媽的老鼠體質健康，已經長大而且繁衍了自己的後代

中國科學院的研究人員表示，他們用兩隻母鼠成功培育出多只幼鼠。

中國科學家通過基因工程打破繁殖定律，培育出「雙母」動物。

科學家表示，這些有兩個媽媽的老鼠體質健康，已經長大而且繁衍了自己的後代。

但是有兩個爸爸的老鼠培育失敗，中國科學家說，用兩隻公鼠培育出來的幼鼠在出生兩天內就夭折。

為什麼要單性生殖？

其實，研究人員想要回答一個更基本的問題：我們為什麼要有性行為？

哺乳類動物，包括人類在內，只能通過性繁衍後代，從生物學上來講，就是你需要母親的一個卵子和父親的一個精子。

但是自然界的其它生物不遵循這個規則，一些雌性的魚、爬蟲類、兩棲動物和鳥類就能夠進行單性生殖。

這個不需要性行為就能繁殖後代的方式在生物科學上被稱為單性生殖。

圖片版權 Getty Images Image caption 能通過單性生殖繁衍後代的科摩多龍

中國研究人員的目的是找出他們需要打破哪些繁殖定律才能用同性老鼠培育出幼鼠。

這樣科學家就能了解，這些規則為什麼重要。

英國生物醫學專家洛弗爾-巴傑表示，「這非常有意思，他們想找出辦法，把人類變成像火雞一樣能單性生殖的動物。」

怎麼做到的？

簡單來說，需要很多先進科學技術。

兩個鼠媽媽比較容易，研究人員從一隻母鼠身上取一個卵子，從另一隻母鼠身上取一種名叫單倍體胚胎幹細胞的特殊細胞。

這兩者各含有所需DNA的一半，但光是兩者結合還不夠。

研究人員還需要使用基因編輯的技術，刪除3組基因讓他們彼此相容。

兩個鼠爸爸的方法更複雜一些。

必須取一個精子，一個單倍體胚胎幹細胞，還有一個已經刪除遺傳信息和刪除7組基因的卵子。

圖片版權 Leyun Wang Image caption 用兩隻公鼠培育出來的幼鼠在出生兩天內就夭折

科學家打破繁殖定律，學到了什麼？

我們需要性行為來繁殖後代是因為男女DNA的基因行為不同，必須要有卵子的基因和精子的基因，否則會亂套。

而科學家在這項研究中做到以基因工程和編輯等技術，刪除出錯的基因印記。

中國科學院研究人員李偉博士表示，「這項研究告訴我們哪些是可以做到的。」

「我們可以消除雙母老鼠的基因缺陷，也能跨越哺乳類動物雙父繁殖的障礙。」

那我能和同性伴侶生孩子嗎？

除非你是一隻老鼠，而且還是一隻母老鼠，否則的話還有的等。

奧克蘭大學的霍爾姆博士認為，長遠來看是有機會的。

她說，「這個研究也許是通往同性伴侶自己生育健康孩子的發展方向。」

但是在那之前，必須先克服很多棘手的道德難題和安全顧慮。

科學家必須先確定，通過這樣途徑產生的孩子能夠身心正常的長大成人，才能允許這麼做。

即使是老鼠，也有些人懷疑單性生殖的老鼠是否真的完全正常。

洛弗爾-巴傑博士就表示，「就算它們是兩個媽媽產下的後代，我仍然不能完全相信它們是正常的，而且成功率非常低。」

那麼性很快就會消失了嗎？

「不，還早得很呢！」