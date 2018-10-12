有千里馬還需伯樂 「天才兒童」是如何練成的

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1968年，心理測驗教授朱利安·史丹利（Julian Stanley）邂逅了一名年僅12歲的天才少年叫貝茨（Joseph Bates）。

貝茨當時正在美國約翰·霍普金斯大學學習計算機科學，但貝茨感到百無聊賴，因為學校課程根本無法滿足他的需求，他的智商已經遠遠超出同齡人。

受到這個神童少年的啟發，史丹利決定開啟一個實驗項目，專門研究這些聰慧少年的成長過程，這一實驗一做就是45年。

貝茨後來取得了博士學位，並在大學任教。他後來成為人工智能領域的先驅人物。

圖片版權 LinkedIn Image caption 貝茨認為史丹利的研究項目對他有幫助。

史丹利的"天才兒童"實驗共跟蹤了5000多名智商超常的少年。在多年的研究中，史丹利總結出許多驚人髮現。其中包括早期認知能力對個人成就的影響。

因此，從小培養聰慧兒童解決問題和做出正確判斷的能力非常重要。

如果你的孩子天資聰穎，一定要培養他們的認知能力並讓他們保持快樂的心境。千萬不能一味追求要求孩子成為天才。教育學家說，這樣的做法會導致他們出現各種各樣的社會及情感問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 讓孩子有多種體驗，增加他們的勇氣

怎樣才能使聰明孩子發揮到極致，成為「神童」呢？以下是專家給家長們的幾點建議：

盡量讓孩子有多種體驗

聰明的孩子往往需要不斷的新奇刺激，因此增加他們的人生經歷將會有助於培養他們的自信心，以便於他們面對未來的世界。

心理學家說，重覆做同樣的事情雖然可以讓你輕車熟路，但嘗試不同的東西能激發你的勇氣。

圖片版權 Getty Images Image caption 早點讓孩子去探索他們的天分。這樣可以幫助他們發展應對挫折的重要技能。

培養孩子的才能和興趣

無論是學習一項新的體育運動、還是樂器或者是戲劇課，關鍵是要盡早讓孩子去探索他們的天分。這樣可以幫助他們發展應對挫折的重要技能。但千萬不要強迫他們。

支持孩子智力和情感需求

圖片版權 Getty Images Image caption 鼓勵孩子多問問題

好奇心是求知的動力。孩子喜歡問許多問題，特別是學齡前的孩子。這時做家長的一定要有耐心，這一點對孩子的成長至關重要。

孩子問到「為什麼」以及「怎麼樣」的問題越多，在學校的表現就會越好。

表揚孩子的努力，而非能力

通過學習新東西來幫助孩子形成「成長心態」，不要在乎努力的結果怎樣。

父母是孩子最好的老師。無論是學習一種新語言、還是第一次學習騎自行車，關鍵是願意去學就是好的，應該積極鼓勵孩子。

不要害怕失敗

圖片版權 Getty Images Image caption 不要害怕失敗

錯誤是學習成長過程中的一部分，應該把錯誤當作學習的良機，下次就知道更好的從容地應對。

謹防給孩子貼標籤

要盡量避免給孩子貼標籤，比如音樂天才等。因為這樣不僅讓孩子在群體中感到孤立，容易受欺負，而且使他們承受巨大的心理壓力，總是擔心讓父母失望。

圖片版權 Getty Images Image caption 不要給孩子貼上某種標籤

跟老師合作滿足孩子需求

聰明的學生往往需要更具挑戰性的難題以及課外學習材料等，以滿足他們的求知慾。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些特徵可以判斷孩子是否絶頂聰明

因此，家長和老師一年應該一道合作，尋找不同的渠道，來滿足孩子的額外需求，這一點非常重要。

讓孩子參加能力測試

要讓孩子接受能力測試，看看孩子是否的確需要更高深的課程。這樣可以及早發現孩子有什麼問題，例如閲讀障礙，注意力缺陷/多動障礙等。

圖片版權 Getty Images Image caption 心理學家說應該允許聰明兒童追尋自己的興趣。

根據世界頂級智商俱樂部門薩所提供信息，如果孩子表現出以下的特徵，則證明智力超常。

非同尋常的記憶力

年齡很小就能讀書

對某些學科有特別興趣或深度知識

了解國際時事

總是喜歡提問

有幽默感

有音樂感

喜歡掌控事情