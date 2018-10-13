生活貼士：要想身心好 這幾個習慣不能少

Image caption BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利（中間）和他的團隊

誰都想健康長壽，但生活中諸多問題不時困擾著人們。BBC《相信我，我是醫生》為你指點迷津。

按摩有奇效？

圖片版權 Thinkstock Image caption 按摩是最古老的推拿療法之一。

按摩是最古老的推拿療法之一。據說，它對健康有一系列好處：可以緩解背痛、肌肉拉傷甚至可幫助癌症患者的康復。

不難理解按摩可以讓人放鬆、減壓。但它真有治病功能嗎？

BBC《相信我，我是醫生》節目組，匯總一些人們平時所關心的各種健康生活問題，並與科研人員與專家合作，驗證其真偽。 有些試驗結果讓科研人員也大感意外。

該節目組與英國羅漢普頓大學（University of Roehampton）科研人員合作，對按摩功效一探究竟。

羅漢普頓大學Fulvio教授在研究中發現按摩可以提升艾滋病患者體內白血球的數量。艾滋病是一種免疫系統的疾病，那麼按摩是否能提高人們的免疫能力呢？

研究人員對一組健康志願者進行測試，提取他們在按摩前後的血樣進行對比，特別是他們血液中T淋巴細胞的數量。

研究人員共採了3次血，按摩前、志願者躺下休息1小時後以及接受1小時按摩之後。

之所以這樣做，是為了確保任何改善不是由於志願者躺下放鬆休息而帶來的。

驗血結果顯示，按摩後志願者血液中的白細胞上升了70%。

免疫系統功能複雜，其中T淋巴細胞功能廣泛。它參與身體中修復與增長作用。這或許可以部分解釋為什麼按摩可以有助改善許多疾患的原因。

太極對尊巴舞

Image caption 太極老少皆宜

誰都知道要想健康多運動。英國的健身建議是每周能達到150分鐘的中等運動強度。但如果你不願意上健身房或者快走、跑步等能讓你出汗的運動怎麼辦？

中國人熟知的太極拳是否也能起到同樣的效果呢？ 太極拳節奏舒緩、動作優雅。不需要跑跑跳跳那麼累。

BBC《相信我，我是醫生》節目組與英國伯明翰大學合作，召集年齡在65到75歲之間的志願者，把他們分成兩組。一組每天跳健身尊巴舞（Zumba），另一組打太極拳。一共12周。

研究人員在12周實驗一開始、中期以及結尾階段，採集志願者的血樣進行化驗，然後進行對比。同時測量他們的血壓以及血管彈性。血管彈性越好就越健康。

12周結束後，跳尊巴舞那組志願者，各方面指標都有顯著改善。這一結果可能並不奇怪。

但令人驚奇的是打太極拳這組志願者，他們的結果幾乎與尊巴舞志願者不相上下。他們血壓下降、血管彈性增加、血液中各項指標都有所改善。

這一結果令研究人大感意外。同時說明，慢動作的太極拳一樣可以起到健身作用，而且幾乎可以適用所有人。

因此，如果你不喜歡劇烈運動，可以選擇像太極拳這樣比較柔和舒緩的慢節奏運動。再也沒有不運動的理由了。

唱歌有助精神健康？

Image caption 唱歌可以使人的心情大好

唱歌跳舞讓人身心愉悅，尤其是當你享受這些活動時，但是除了讓你感覺好，它是否真能對你的身心健康有益呢？BBC與諾丁漢大學的心理學家奧沙利文聯手，對此進行了首次試驗。

試驗讓9名合唱團的志願人員連續4天，每天從事一項不同的活動：比如唱歌、跳舞、騎自行車和閲讀鍋爐和洗碗機說明書（進行對比）。

志願者每天在同一時間、同一地點連續30分鐘做以上4項活動。同時，志願者還要填寫做完每一項活動後的心情。

研究人員之後測量志願者體內的內源性大麻素（endocannabinoids）水平。內源性大麻素是最近才被發現的化學物質。我們身體中可以自然生成。它是一種能讓人「開心」的化學物質。

試驗結果發現，唱歌可以使人體中內源性大麻素水平提高42%，佔據榜首。跳舞21%， 騎自行車19%。

不僅如此，唱歌還可以使人的心情愉快。

當然，這只是小規模試驗。然而，內源性大麻素的水平可以影響我們的心情，並且跟焦慮和緊張有關聯。

因此，這一發現也許為將來用非藥物性療法，研究和治療一些精神健康問題鋪路。

去咖啡因飲料安全嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 許多人希望喝無咖啡因的咖啡飲料

咖啡是世界上最受歡迎的飲料之一。許多人每天都要喝咖啡，而且不只一杯。但是也有人不想攝取 過多的咖啡因，於是現在不含咖啡因的咖啡（Decaf）日益盛行。

然而，許多人擔心去咖啡因的方法是否對人體健康有害？

目前，有關行業主要使用3種方法去除咖啡豆中的咖啡因成分。

其中一種辦法使用了化學溶劑：二氯甲烷或乙酸乙酯。 有些人擔心這種化學溶劑有毒，因此對人體有害。

但根據實驗顯示，用這種辦法去咖啡因，其過程結束後化學溶劑的水平已經非常低，符合歐盟食品安全標凖。

另一種方法則使用炭過濾器從水中去除咖啡因。它有時被稱為"瑞士脫水法"。

第三種方法叫超臨界流體萃取咖啡因方法，使用極高壓下的二氧化碳來溶解咖啡因。

有些人覺得後兩種方法可能更安全。但目前並沒有證據顯示哪一種方法更安全，而且市面上出售的去咖啡因產品並不要求生產商必須依據法律在商標上註明其使用方法。

但有一點值得注意的是，根據實驗顯示，即使是去咖啡因產品也並非是百分之百不含咖啡因。

美國一項研究發現，在10種無咖啡因產品中，9種被查出仍然含有少量咖啡因。因此，如果你擔心咖啡因，最安全的方法是徹底不喝咖啡飲料。