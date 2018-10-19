未來足不出戶就可以問診看病 全憑有了它

圖片版權 AMAZon Image caption 智能語音助手可以聽從人們的指令回答問題

Siri, Alexa這些名子或許你並不陌生，特別是如果你是蘋果智能手機(IPhone)或是亞馬遜（Amazon）的用戶。

它們是智能語音助手， 可以在短短幾秒中之內回答你提出的任何問題。

隨著人工智能和科技的發展，未來智能語音助手的本領也將「大漲」。它們不僅僅能簡單地回答你的各種提問，還能從你聲音判斷你是否情緒不佳、抑鬱、生病了、生氣了等等。

不僅如此， 它還能為你提出適當的建議，充當你的「家庭醫生」。這正是亞馬遜的智能助手未來的角色。

未來， Alexa醫生可能將對你噓寒問暖，為你「問診看病」。

如果你哪天不舒服，Alexa將會從你的聲音模式、語音語調等偵測到你當時的心情和情緒，並給你「對症下藥」。

例如，Alexa醫生也許會建議你喝碗雞湯、吃點止咳藥或是建議你聽聽舒緩的音樂讓你身心放鬆等。

亞馬遜已經就此在美國申請了專利。據悉， 亞馬遜專利申請稱 Alexa可以從人們的聲音判斷他們是否很疲倦甚至很無聊。 也就是說，其專利範圍不僅注重於用戶的身體狀況， 同時還包括精神狀況， 並給出恰當的建議。

如果亞馬遜語音助手確定你的病情比較嚴重，那麼系統將自動通過與音頻內容服務器進行通信，來選擇適當的廣告。比如問你是否需要止咳藥等。

如果用戶同意，系統還將會自動幫助用戶下單。貨物將會很快被送貨上門，可以說是服務到家了。

它既方便了用戶，又進行了促銷，似乎兩全其美。但事情是這麼簡單嗎？

隱私問題

圖片版權 Getty Images Image caption 網上醫生、會診甚至遙控手術這些在過去不可想像的事情，現在都已經成為了現實。

像亞馬遜這樣的大公司每年都申請許多專利。而亞馬遜本次申請的專利本身並沒有表明它是否將把此技術用於未來的健康保健服務上。

但至少，如果亞馬遜願意的話，它為該公司提供了這方面的技術可能性。

但問題是，雖然目前亞馬遜只是分析用戶的聲音以得知他們身心是否異常，但它可能會自始至終地跟蹤其用戶。 這就令人擔心隱私權的問題。

關注隱私權利的活動人士已經就像亞馬遜這樣的大公司收集用戶數據表示擔憂。亞馬遜並沒有對此進行置評，但強調他們極度重視客戶的隱私權與安全問題。

網上醫生、會診甚至遙控手術這些在過去不可想像的事情，現在都已經成為了現實。

例如，美國賓夕法尼亞的科學家通過分析臉書（Facebook)上人們所使用的語言（包括Ugh：語氣詞，表示討厭、恐懼等, Feel：感覺、覺得, Me：我, WTF：罵人話)，就可以推斷出哪些人未來有可能罹患抑鬱症。而且，利用這種數據算法的凖確性驚人。

但是，在科學技術進步為人們生活方方面面帶來便利的同時，如何保護人們的隱私不受過度侵犯是一些相關政策制定者們所面臨的艱巨挑戰。特別是在這種大數據時代， 有關人們的一切都被掌控中。