不看不知道 隱藏在你手指尖的秘密信號

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你知道嗎，你的性取向有可能當你還在娘胎裏就已經定型了。

一項研究發現，從女性左手食指（index finger）和無名指(ring finger)的長度可以看出其性取向的一些端倪。

科學家在測量了18對女性同卵雙胞胎左手食指和無名指長度後發現，那些左手食指和無名指長度相差比較大的人更可能成為同性戀。

因為，通常男性食指和無名指長度差別比較明顯。而在女同性戀身上，也存在這一特點。

英國埃塞克斯大學的研究人員說，造成這一現象的原因可能是嬰兒在母親子宮內時接觸到更多的睾丸素。

同時，研究人員也研究了14對男性雙胞胎，這些雙胞胎中有人是直男，但有人則是同性戀。但科學家並沒有發現任何手指長度之間的聯繫

睾丸素

科學家說，無論男女，當他們在母親體內時都會受到男性荷爾蒙：睾丸素的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 手掌和手指隱藏著許多健康秘密，有待於科學去發現。

但有些人接觸的多些，另外一些人則少一些。

科學家之所以對同卵雙胞胎進行研究，是因為他/她們擁有百分之百的相同基因構成，但卻可以有不同的性取向。

研究項目的作者，埃塞克斯大學心理學博士瓦茨說，這意味著基因以外的因素可能對性取向起決定作用。

瓦茨說，「研究顯示我們的性特徵（性取向）在子宮裏就決定了。它取決於我們接觸男性荷爾蒙的多少以及我們個體對這種荷爾蒙的反應。那些接觸高水平睾丸素的人長大後更可能成為雙性戀或是同性戀。」

瓦茨表示，因為荷爾蒙水平與手指長度之間有聯繫這一特點，因此，通過觀察一個人的手可能會看出他/她性取向的門道。

這一發現發表在《性行為檔案》（Archives of Sexual Behavior）上。

手指與心臟病

其實，人們的手指不僅僅顯示其性取向。之前就有不同的研究顯示，手指與心臟病之間也有關聯。

英國利物浦大學科學家通過研究發現，無名指短預示著未來可能會患有心臟病。

反之，如果無名指較長，患心臟病的機率則相對較低。

研究人員說，如果你的無名指跟食指一樣長，或者是短於食指，特別是到了40歲以上，將意味著你患心臟病的風險比較高，因此要提高警惕。

當然，這些研究只能供做參考。隨著醫學的進步，人們將對人體各部分之間的關聯了解得越來越多，並對此提供預防措施。因為人體極其複雜微妙，而人類目前對人體本身的了解還非常有限。

雖然你可能改變不了這些先天因素，但通過後天的保健、鍛煉、預防以及醫學介入手段也許可以減少或避免發病的機率，掌握主動權。