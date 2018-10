誰吃誰：人吃塑料還是塑料最終吃掉人類

圖片版權 Getty Images Image caption 塑料微粒已經進入到飲用水中

英語中有一句話叫:What goes around comes around,大意可以理解為,善有善報,惡有惡報,或者種瓜得瓜種豆得豆。

但這句話在形容我們當今世界所面臨的塑料垃圾和污染問題上可能再恰當不過了。

塑料污染已經到了如此嚴重地步。因此,為了阻止塑料對海洋的進一步污染,歐洲議會剛剛投票通過全面禁止在歐盟國家使用一次性塑料用品。

雖然我們每天用過的塑料垃圾被運走、清理掉,似乎眼不見心不煩。但塑料並沒有在地球上消失。

這些塑料大部分最終會進入海洋生態體系,之後又回到處於食物生物鏈頂端的人類。塑料污染幾乎無處不在,觸目驚心。

"塑料入口"

然而現在,科學家首次證實人體正受到塑料微粒的污染。換句話說,塑料已經入侵到我們的身體中。

英國幾大報紙星期二(23日)都報道了這一消息。

奧地利科學家做了一項試驗,看看我們每天通過食物和飲料(包括水)能夠吃、喝進去多少塑料?

在所有參加試驗的8名參與者中,每個人的腸道中都含有塑料微粒。

圖片版權 Getty Images Image caption 塑料瓶裝水是人體攝入塑料微粒的來源之一

不僅如此,每份被檢查的糞便樣品中都含有9種不同的塑料微粒,這些微塑料的主要來源是塑料瓶裝水。

同時,研究報告說,這8名志願者都吃過用塑料包裝的食品,以及飲過塑料瓶裝水。其中6人吃過魚。

研究人員對這一發現也感到非常意外。

潛在危害

圖片版權 Getty Images Image caption 衣物裏的塑料微粒最終流向大海

不僅如此,根據《每日郵報》今年的調查發現,就連空氣中都漂浮著塑料微粒,成為我們每天呼吸的一部分。

活動人士說,當今塑料污染的程度之高意味著人們已經無法逃脫塑料的侵襲。而這些塑料污染物所含的有害化學物質無疑對人體、腸道以及免疫系統都會產生影響。

研究小組負責人施瓦布表示,這一研究證實了他們長久以來的猜測。但關鍵是他們到底會給人類的健康帶來怎樣的影響,尤其是對胃腸疾病。

根據研究,最小的塑料微粒還能進入人體血液,淋巴系統甚至可能到達肝臟。

之前的研究主要集中在塑料在自然界所造成的危害和污染。但這次,研究人員第一次證實人類也在「吃塑料」,而且有些塑料碎片還可能會卡在人體內部不同器官內。

因果關係

圖片版權 ORB MEDIA Image caption 瓶裝水中還有塑料微粒

根據科學家最近對全球9個不同國家250瓶瓶裝水進行的最大規模檢測發現,這些所謂名牌瓶裝水普遍含有塑料顆粒。

美國一家名叫Ormedia的調查媒體機構去年所發佈的一項報告稱,我們平常飲用的自來水中,含有肉眼看不見的塑料微粒。

據悉,該機構對全球各地14個國家的自來水進行了抽樣調查,結果顯示,平均83%的自來水樣品中都含有塑料微粒。

有研究顯示,塑料微粒的污染已經滲入到我們生活的方方面面。

圖片版權 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 海洋生物受到塑料的污染無處不在

由於水質、土壤和海洋的污染,讓處於生物鏈頂端的人類及其後代將最終成為污染的受害者。

正像近期紅遍網絡的《外賣,正在毀滅我們的下一代》一文最後的警語:「那些被你扔掉的,總有一天會還給你」。

人類已經變成了名副其實的「塑料人」

研究人員表示,他們將就攝入大量塑料顆粒到底能對人體造成多大傷害,進行進一步調查。

與此同時,如果我們能少用一點塑料就盡量從自我做起吧。