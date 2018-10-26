太陽能在大眾的日常應用早在1970年代已經開始，時間過去快四十多年，太陽能真的能持續發展下去嗎？

BBC中文記者採訪一位前德國議員漢斯．約瑟夫．費爾（Hans-Josef Fell）一直致力推動太陽能發電的他，對於太陽能的未來有什麼看法？

曾經有人提出，以太陽能板覆蓋撤哈拉沙漠，所證產生的電量將能夠供給全世界使用。這有根據嗎？

採訪﹕雷展程；拍攝﹕關美清，王哲珺；剪接﹕關美清