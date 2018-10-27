補品須知：綠茶膠囊也可能吃出嚴重肝病

圖片版權 JIM MCCANTS Image caption 吉姆·麥坎茨

4年前，吉姆·麥坎茨是一位50歲的普通美國中年男子，過著健康、活躍的生活。

人到中年了，吉姆開始注重養生和保健，因為他父親在59歲時就突發心臟病去世，所以他希望不要像父親一樣，看不到孩子們長大成人、成家立業。

偶然機會，吉姆發現綠茶膠囊（green tea capsules）補品對健康有利並有助於減肥。於是，吉姆開始嘗試服用綠茶膠囊。

大約在他服用綠茶膠囊兩、3個月後，吉姆和妻子一起參加小兒子的高中畢業典禮。

他妻子發現他臉色蠟黃，狀態非常不好。吉姆當時並沒有感到任何異常，但當他從鏡中看到自己的樣子時也大吃一驚。

隨後，吉姆去看了醫生，醫生為他做了各項檢查，3個星期後結果出來了，讓吉姆和全家大吃一驚。

結果顯示，吉姆的肝臟受損嚴重，已經到了無法修復的地步，必須換肝，而且要在幾天之內立即進行肝臟移植手術，連一個星期都不能等。

幸運的是第二天正好找到了跟吉姆相配的肝臟器官。吉姆接受了肝臟移植手術。

醫生試圖找出吉姆肝臟受損的原因。他們詢問和檢查了吉姆的健康歷史：包括他的生活方式、用過什麼藥、是否大量飲酒等等。

但過去30年以來，吉姆一年才喝幾罐啤酒，而且不喝果酒，總之不是「貪杯」之人。因此，醫生排除了酒精傷肝的可能性。

圖片版權 Image copyright Image caption 全家人在小兒子的高中畢業典禮上

同時，吉姆非常注意健康，經常運動、吃健康食品，並試圖減肥等。吉姆並沒有服用任何藥物，而且他從不吸煙。

可能原因

吉姆的醫生並沒有就此放棄，他問吉姆：「那你有沒有經常服用一些非處方補品？」吉姆說，他幾個月前開始服用綠茶膠囊。

根據吉姆的醫療記錄，醫生推測這可能是吉姆肝臟受損的原因。

近年來，這些不需要處方的各種抗氧化補充劑隨處可見。而且這些補品（supplements）非常受歡迎。

有些補品聲稱可以有助於減肥、防癌以及能延年益壽等種種好處。

但全世界有數百萬人服用過綠茶膠囊都安然無恙，為什麼偏偏吉姆這麼「倒霉」呢？

美國維克森林大學醫學院的邦科夫斯基教授說，如果你喝適度的綠茶飲料絶對沒有問題。

但是不是綠茶膠囊中某些特定的劑量可能會對有些人造成傷害呢？當然，目前科學家還不敢確定。

綠茶飲料

圖片版權 Getty Images Image caption 綠茶膠囊

人類飲綠茶的歷史已經有數千年。但美國和歐洲對綠茶提取物的有關規則是作為食品而非藥品來制定的。

這就意味著它不需要經過具體的一些嚴格安全測試，因此，有關綠茶補充劑的真實科學組成以及它對人們健康的影響人們並不完全了解。

正像前面邦科夫斯基教授所說的那樣，適量喝綠茶一點問題也沒有。

邦科夫斯基教授是肝病方面的專家，他跟蹤研究綠茶膠囊與肝受損之間的聯繫已經近20年了。

在全球範圍內，至少有80例肝受損與綠茶膠囊有關。其中既有17歲的少年，也有81歲的老人。他們肝臟受損的程度不同，最嚴重的需要進行肝臟移植手術，就像吉姆那樣。

人們把研究的主要注意力集中在綠茶中，一種富含抗氧化特性的天然化合物兒茶素（catechins）身上 。

Image caption 人類飲綠茶的歷史已經有數千年。

當然，綠茶膠囊對人體健康的影響也取決於一些其他的因素，例如遺傳基因、使用補充劑的方式以及個人是否對其中的化學成分更敏感等。

此外，邦科夫斯基教授解釋說，通常人們想服用綠茶膠囊減肥，因此在服用時可能沒有進食。

而從動物的實驗顯示，那些未進食的動物比體型肥胖的動物可以吸收高得多的兒茶素。

同時，可能還有其他因素的影響，比如在服用補充劑時也在服用其他藥物、飲酒以及其他化學品等。這些都會對最終結果產生重要影響。

抗氧化劑（Antioxidants）

近年來，抗氧化劑似乎被捧得神乎其神，它包括各種維他命補充劑等。

據說，抗氧化劑可以抵禦人體中的「自由基」，自由基是人體細胞分子在把氧氣和食物轉化為能量時所產生的。過多的自由基可以損害我們的細胞。

1950年代，哈爾曼教授（Prof Denham Harman）提出了自由基是讓人體衰老和導致疾病的理論。

但現在一些科學家相信，一定數量的自由基其實對人類健康有益處。

歐洲食品安全局最近在對綠茶進行調查後得出結論說，綠茶飲料中的兒茶素總的來說是安全的。

但如果你每天服用的綠茶膠囊中的兒茶素劑量等於或大於800毫克時「就可能引發對健康的擔憂了」。

然而，歐洲食品安全局在現有的數據基礎上無法鑒定什麼才是安全劑量？因此呼籲對此進行更多的研究。

判若兩人

圖片版權 JIM MCCANTS Image caption 現在的吉姆與從前判若兩人

而對吉姆來說，雖然肝臟移植拯救了他的性命，但卻徹底改變了他的生活。

目前，他一年要看兩次肝科和腎科醫生。而且，他未來可能還需要做腎透析。同時，他還有慢性腹痛。

他也再不能像從前那樣積極運動了。他現在會經常感到疲倦。每天在家工作期間需要躺下來休息半個小時。

吉姆正在對美國公司Vitacost提起訴訟，他服用的膠囊正是這家公司所生產的。

吉姆說，他希望該公司能在他們的產品標籤上加上嚴厲警告，讓顧客在購買前了解有關信息。

Vitacost 並不想對這一法律案例進行置評，但表示他們對自己品牌的補品安全性非常重視，並保證產品質量沒問題。

也許吉姆的不幸只是個例，但這件事可能也為人們敲起一個警鐘，在購買和服用非處方補充劑時一定要謹慎。