自駕車難題：如果路上遭遇險情應該先救誰

圖片版權 Getty Images Image caption 無人駕駛汽車

隨著自駕汽車技術突飛猛進，未來公路上無人駕駛汽車隨處可見已經不再是夢想。

目前，一些國家和城市已經推出特定路線的各種無人自駕車實驗項目。

BBC記者韋斯特科特2年前親身體驗了瑞典無人駕駛汽車後表示，也許未來二、三十年後的年輕人對他們的父輩曾自己駕車這件事會感到十分奇怪。

谷歌和斯特拉已經是無人駕駛汽車的領航者，但近來無人駕駛汽車發生交通事故，甚至導致人員傷亡，已經不是新鮮事。

這就給無人駕駛汽車提出一個問題，如果汽車遭遇險情，到底該犧牲誰？

該保誰？

是犧牲車上的乘客來保護路上的行人？還是犧牲路人保護乘客呢？比如，車上有一家4口人，而路上只有一個行人。

當然，這個問題的答案相當複雜，不是那種容易選擇的「是」或者「不是」。

早在2014年，美國麻省理工媒體實驗室的研究人員就此做了一項實驗，並分析了全球4000萬份答案。4年後，他們把數據分析結果發表在《自然》雜誌上。

結果非常令人感興趣。對同樣的問題，不同國家、文化、性別給出的答案差別巨大。

圖片版權 NBC/THE GOOD PLACE Image caption 奇迪教授的"道德電車"到底該救誰？

其中的一個實驗場景是，讓奇迪教授掌控一輛失控的有軌電車，如果他不進行任何干預的話，電車將會撞上正在軌道上工作的5名工程師。

但如果奇迪果斷將電車切換到另一條軌道上，將能拯救那5名工程師的性命，但會撞上另外1名工程師。

實驗給人們假設了各種「場景」。比如，一輛無人駕駛汽車應不應該為了避免撞上行人，突然急轉彎？當然，如果這樣做的話，車上的乘客可能會出現傷亡。

但假設行人是：

一位成功人士？

一名已知罪犯？

一群老年人？

牛群？

或是被告知不要過馬路卻不聽勸告強行穿越馬路的行人？

圖片版權 MIT MEDIA LAB Image caption 無人駕駛汽車面對險情，到底先救誰的確是一個難題。

首先，從4000萬份答案中顯示，在人與動物之間，人們優先選擇救人。這一點可能並不意外。

其次，人們認為能救的人越多越好。同時，人們在年輕人和年長者之間更傾向於拯救年輕人。

此外，也有人認為應該先救女士，以及在窮人和有地位人士之間優先後者，在行人和乘客之間選擇行人等。

文化差異

Image caption 日本、挪威和新加坡似乎更重視保護路人性命，而中國、台灣和愛沙尼亞最不重視路人。

研究人員發現，從答案中可以看出文化之間的差異，但被問卷人的年齡、性別及宗教似乎對選擇結果影響並不太重要。

法國人在考慮應該先救誰時，更多考慮的是人數的多少？但日本人則正相反。

與此同時，日本、挪威和新加坡似乎更重視保護路人性命，而中國、台灣和愛沙尼亞最不重視路人。

同意先救年輕人的國家包括法國、希臘、加拿大和英國。與之相反的是中國、台灣、韓國和日本。

Image caption 同意先救年輕人的國家包括法國、希臘、加拿大和英國。與之相反的是中國、台灣、韓國和日本。

這裏要指出的是，研究人員也承認他們這種網上「遊戲式」問卷並不是"對照研究"，可能無法包容和解決無人駕駛汽車所將面臨的所有複雜困境。

但研究人員希望他們所推出的這個「道德機器」（the Moral Machine）將能引起一場針對這一話題的「全球性對話」。

可以說，這是一個新生事物，在人類歷史上還從未發生過，即在危難關頭的一剎那，讓機器來決定誰有優先生存權？

只有通過廣泛和徹底的研究、討論之後，才能幫助政策制定者們做出合理的決定。

德國政府已經出台了相關的法律。法律規定，無人駕駛汽車必須不惜一切代價避免傷亡。

而且，不能依據人們的年齡、性別或健康狀況，無論他們是乘客還是行人。