癌細胞擴散轉移成噩夢 科學家發現其抱團突圍機制

圖片版權 Science Photo Library Image caption 乳腺癌患者

據慈善組織「英國癌症研究」估計，未來每2個英國人中就可能有1人會在一生中某一階段受到癌症困擾。

而在中國，有預測說，未來10年中國將可能出現癌症井噴趨勢，包括像馬雲這樣的公眾人物也在公共場合對此表態，對中國癌症大爆發的可能性表示擔憂。

但好消息是，與此同時科研人員對癌症的認知也在不斷加深。

最近，英國科學家稱他們通過實驗了解到癌細胞是如何突破封鎖，擴散和轉移到其他組織的。

這一發現有可能為未來研製新藥，以及阻止癌症擴散鋪路。

圖片版權 Spl Image caption 癌細胞是通過血液或淋巴系統擴散到身體其他部位的

癌症轉移與擴散

通常，原發癌細胞是通過血液或淋巴系統擴散到身體其他部位的。在那裏，它們可以形成新腫瘤，繼而擴散到全身。最終惡化到無藥可救的地步。

倫敦大學學院的科研人員發現，癌細胞可以用相當於普通健康細胞200倍的力量，突破血管壁。

該大學的科學家研製了一種新方法，來測試人體活細胞所產生的力量強度。與此同時，他們也測試了乳腺癌細胞的強力。

科研人員吃驚地發現，癌細胞的「機械強力」要比正常細胞高得多。這也是為什麼癌細胞能夠衝破「封鎖」轉移到身體其他部位的原因。

倫敦大學學院研究人員約瑟夫·恩迪伊拉之前在研究細胞之間以及細胞與周邊環境是如何互動交流時發現，如果細胞組合起來「抱成團」，它們就可以協調相互的行為，當然有時也可能發生細胞之間的相互衝撞，出現抖動。

恩迪伊拉解釋說，這一點可能對理解癌症是如何擴散的至關重要。

他說：「假設我患了癌。一些癌細胞脫落了，進入血液系統。它們在血管中漂流。可能一個癌細胞貼在血管壁上的某處。隨後又有一個也落在附近的血管壁上。之後，接二連三的癌細胞不斷聚集。最終，這些癌細胞開始互動形成細胞群。」

恩迪伊拉表示，當癌細胞匯集成團時，它們開始尋找血管壁以及毛細血管上最薄弱的地方，衝破封鎖轉移到人體的其他器官。

也就是說，癌細胞簇擁成一團，這樣它們可以形成一個網絡。這就讓它們可以產生比較強大的機械力量，允許它們突破血管的薄弱環節，成功突圍和轉移到身體其它器官。

為新藥鋪路

如果這的確是癌細胞轉移的方式之一，那麼，未來科研人員就有可能根據這一發現研製出阻止癌細胞感受器（受體）或者削弱癌細胞「衝擊力」的藥物。

「英國癌症研究」專家說，這一研究「使人們更深入了解癌細胞之間是如何互動擴散的」。

專家認為癌細胞並不單獨存在，腫瘤是由不同細胞組成的非常複雜的群落，它們之間產生互動，並相互影響各自的行為。

正是這些互動對癌症如何生成以及擴散到其他器官有著重要影響。因此，如果能了解它們之間的這種關係或許可以幫助人們阻斷癌症擴散。