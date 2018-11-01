專家支招：如何擺脫「內隱偏見」改善人生

  • 2018年 11月 1日
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Image caption 克勞把家庭和藝術類的事情歸於女性名下。

根據社會心理學家，我們每個人都有偏見， 特別是對你不了解的陌生人。 無論你認為自己有多開明豁達。我們總是下意識地把人分類或產生某種態度。

以克勞先生（Mr. Klau)為例， 幾年前， 他當時就職谷歌公司。老闆鼓勵他去參加一個有關如何克服「內隱偏見」（implicit biases)的培訓課。克勞心想這有點多餘，跟自己關係不大。但他還是去了。

很快， 克勞發現自己原來的想法錯了。克勞在做網上測試時發現，自己在無意識中存在對性別的偏見。 測試顯示， 凡是與工作和科學有關的，克勞一律把他們與男性聯繫起來；同時，他把家庭和藝術類的事情歸於女性名下。

克勞對自己的答案感到很吃驚，他總覺得自己是一位在工作上支持和願意與女性合作的人。

為了進一步測試相關結果， 克勞查看了一下自己的電子通訊錄。他發現通訊錄中80％是男性。他又開始檢查自己社交媒體賬戶， 結果也是一樣。

紐約大學社會心理學家多莉·楚弗（Dolly Chugh)說，我們每人都有偏見，不管是有意識或是無意識的， 無論你本意有多好。

而且， 這些偏見可能會影響我們的行為舉止。因此，我們首先要意識到我們有意和無意的偏見，然後去有意識地克服它們。

例如， 當你在一家壽司餐館就餐時發現服務員是一名亞裔，你可能就會臆斷他／她的英語可能不流利。再比如，當你在夜間在街上行走時，看見幾個黑人少年迎面走來， 你會不自覺地加快腳步。而當你看到無家可歸人士在乞討時，心裏會說：「為什麼不去工作呢？」楚弗說，這些都是潛意識中的偏見。

偏見從何而來？

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Image caption 我們在辦公室坐下來時到底想與別人保持多大距離、是否跟某人保持眼神接觸、是否想跟某人講話或微笑等都流露出內因偏心。

這些偏見不是一天養成的，從我們出生後就開始對周圍的事物形成習慣和看法。 我們從父母那裏、學校、朋友、從電視中以及從大街上觀察到的各種事情，都會在腦海中形成種種成見和聯想。

楚弗說，我們也許不相信這些影響，但它一直在那裏對我們起著潛移默化的作用 。正是這些偏見讓我們做出微妙和潛意識的行動：例如，我們在一個人身邊坐下來時到底想保持多大距離、是否跟某人保持眼神接觸、是否想跟某人講話或微笑等等？

或者，我們會覺得某人是否比較友善還是心情不好？這些都是潛意識的。 當然，還有更直接的行為：我們選擇和誰做朋友、支持或者提升哪些人都受到我們內隱偏見的影響。

前面提到的克勞先生所做的測試叫「內隱聯想測驗」(Implicit Association Test， 簡稱IAT)，它是由格林沃爾德在1998年提出的。內隱聯想測驗目前有多種版本，它是關於種族、性別、性取向、年齡等內隱聯繫的實驗與測試。

儘管，該測驗也具有爭議的一面，但它仍然是心理學研究使用最多的測試手段，並且被廣泛應用於心理訓練，提高人們對內隱偏見的認識。

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Image caption 人們往往對陌生人存有內隱偏見

成長心態

既然偏見人人有， 關鍵是我們如何去克服。據研究顯示，在消除無意識偏見方面並沒有所謂靈丹妙藥。但楚弗說，有一些措施可以幫助我們改善自己。

其中， 最關鍵的是改變心態。 要養成一種「成長心態」（a growth mindset)， 而不是「定型心態」(a fixed mindset)。因為「定型心態」會讓你覺得自己什麼都了解，不需要改變自己。比如，「定型心態可能會說:『我不是種族主義者或性別歧視者』」。楚弗說，這可能會導致觀察事物時出現盲點。

但「成長心態則不然。它會說：『我知道在這方面還有成長空間』」。

克勞先生採取的行動是，在自己的領英圈子裏加入更多女性和少數族裔人士。同時， 他在推特賬戶上更加注重傾聽不同聲音，關注更多女性等。

如果他參加一些會議活動， 他會選擇那些有更多女性參加的會議，而且會跟更多女性來討論問題。

更多建議

楚弗建議人們做一下內隱聯想測驗。 同時， 也可以審視一下自我，看看最近你所閲讀的10條推特、下載的10首歌曲以及你在社交媒體上的朋友圈， 看看他們跟你有多少相似之處等等。這樣， 你或許有一個關於自己的大致概念。

與此同時， 努力擴大自己的視野，包括你所看的電視、電影、書籍以及音樂等。關注一下那些跟你背景不同的人， 他們都喜歡什麼或者是什麼人的粉絲。

培養自己成長心態，因為這樣你比較容易接受改變。多聽聽那些跟你不一樣人的聲音。不要總是堅持表達你的觀點。

另外，自己不要試圖去解釋別人的經歷或解決別人的問題。但你可以提出問題。

多跟年輕人接觸，聽聽他們對朋友、社會問題的看法等，最好不要打斷或跟他們抗辯。楚弗表示， 有時年輕人可能與變化的世界更合拍。他們可以幫助我們了解世界的變化。

你還可以嘗試學會正確發出至少3個你不知道該怎樣說的名字，最好選自己所認識的人。因為通常如果我們不知道某些人名字的正確發音， 往往就避免或乾脆不接觸那些人。

你可以直接請教他們本人，或讓谷歌幫你。只要你承認自己有改善的空間，並保持成長心態。 結果可能令人驚喜。

據研究顯示， 那些職員越多元化的公司表現越好。

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