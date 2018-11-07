幾種有害環境日常用品和果蔬 看看你有沒有中招

圖片版權 PA Image caption 珊瑚礁面臨來自人們使用的防曬霜的威脅。

牛油果（也稱鱷梨）、菠蘿（或叫鳳梨）、洗髮香波、避孕藥和空氣清新劑都是我們生活中最熟悉不過的日用品和蔬菜水果。

牛油果和菠蘿營養、美味。洗髮液和空氣清新劑可能是許多人每天都離不開的東西。

避孕藥更是為那些年輕女性或還沒有凖備好做媽媽的職業女性防止意外懷孕的得力助手。

但你可能有所不知，這些東西都有一個共同特點。它們都對環境有害。為什麼這樣說呢？

我們先來講講不在前面名單中的防曬霜。太平洋島國帕勞（Palau）成為世界上第一個廣泛禁止使用防曬霜的國家。

因為研究人員發現，防曬霜中所含的10種化學成分毒性很高，嚴重威脅海洋生態，特別是對脆弱的珊瑚礁。因為這些化學成分對珊瑚礁來說就好比是漂白劑一樣。

但對許多消費者來說，聽到防曬霜對環境有害可能還是第一次。

如果防曬霜的危害你是第一次知道，那麼我們再來看看前面所提到的那幾種產品是如何影響和危害環境的。

避孕藥

圖片版權 Getty Images Image caption 女性使用的避孕藥對魚類產生巨大威脅。

根據2016年瑞典一項研究發現，避孕藥中所含的一種荷爾蒙乙炔雌二醇（EE2），有改變某些魚類舉止和遺傳的作用。

瑞典隆德大學（Lund University）博士生莉娜·尼可勒瑞斯（Lina Nikoleris）在其博士論文中發現，當含有EE2的廢水被排到江河海洋中之後，正在改變包括三文魚（也叫鮭魚）以及鱒魚等的" 遺傳平衡"，因為這些魚比人類擁有更多的雌激素受體。

同時，EE2還讓魚更難捕捉到食物。尼可勒瑞斯說，之前的研究顯示，EE2還影響魚的繁殖。

「這可能會導致整個魚群的完全消失，並對整個生態系統造成影響,」尼可勒瑞斯說。

牛油果

圖片版權 Reuters Image caption 生產牛油果耗費巨大的水資源。

牛油果號稱是健康食品，也是許多人喜愛的食物。但是它卻對環境影響巨大。

據「水足跡網絡」估計，生長一棵牛油果需要消耗272立升的水，因此對其生長地可能會帶來潛在的災難性影響。

例如，2011年智利水務局調查發現，至少有65個牛油果農場非法截流或盜用其他水資源。

其結果導致旱情出現，強迫村民不得不節約用水，要在飲用水和洗用水之間做出選擇。

菠蘿

圖片版權 Getty Images Image caption 為了生產菠蘿，大量森林被毀。

菠蘿性喜溫暖，最適於生長在溫暖潮濕的氣候條件。

哥斯達黎加是世界上最大的菠蘿種植地之一。為了滿足全球對菠蘿的需求，數千公頃的森林被毀，為種植菠蘿讓路。

哥斯達黎加保護聯合會稱，整個森林似乎在一夜間全部消失，為該國造成不可逆轉的損害。

而且，菠蘿是單一栽培水果，對資源消耗巨大，同時需要使用大量農藥，因此對環境不利。

洗髮香波

圖片版權 PA Image caption 洗髮香波用品中含有棕櫚油，導致大量森林被砍伐為棕櫚油種植園讓路。

棕櫚油可能是地球上用途最廣的植物油之一，但正因為如此，人們對棕櫚油需求巨大。廣泛種植棕櫚油導致了嚴重的森林砍伐。

世界自然基金會在2018年的一份報告中警告，為了棕櫚油種植園，大量森林遭砍伐。

同時，棕櫚油種植園正在釋放「大量二氧化碳，助長氣候變化，並破壞猩猩等動物的棲息地」。

巧克力、冰淇淋、人造黃油、麵包、餅乾等許多食物中都有棕櫚油成分。

但還不只這些，許多日用品中都含有棕櫚油成分，比如我們經常使用的洗髮液中就加了棕櫚油。

棕櫚油主要是起到護髮素的作用，否則人頭髮中的天然油脂會被香波中的化學物質帶走。

此外，牙膏、口紅、香皂以及洗滌劑中都含有棕櫚油。

空氣清新劑

圖片版權 Getty Images Image caption 很多人對室內污染了解不多，比如，空氣清新劑的污染。

室外的空氣污染已經廣為人知。然而，人們卻忽略了室內污染。

2016年，英國皇家內科醫學院的一份報告警告人們要注意室內污染。造成室內污染的罪魁禍首之一是空氣清新劑。

空氣清新劑中含有一種名為檸檬烯的化學物質，它有柑橘氣味，也被用在食物中。

其實，這種檸檬烯本身並不會對人們健康造成太大危險。問題是當這種化學物質被釋放到空氣中之後，跟空氣中的臭氧反應之後會產生甲醛。

根據BBC節目製作組「信我，我是醫生」的試驗顯示，如果每天接觸甲醛，可以增加哮喘以及其他疾病的發病率。

1980年代，人們就知道甲醛和癌症之間的聯繫。從2011年起，甲醛已經被列為已知的人類致癌物。