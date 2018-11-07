女性新知：「早睡早起」能降低乳腺癌風險

圖片版權 Getty Images Image caption 日出而作，日落而息。自古以來人類遵循的作息規則，有利於女性健康。

英國研究人員得出結論：受生物鐘影響喜歡早起的女性，患乳腺癌機會大大降低。

研究人員強調，這一發現非常重要，因為它事關每個女性患乳腺癌的風險。

這一結果在格拉斯哥一次癌症學術大會上公布。專家們說，這更加說明了越來越為人接受的道理：睡眠對身體健康極為重要。

英國布里斯托大學（University of Bristol）的研究人員表示，目前對這一現象還只知其然，而不知其所以然。究竟為什麼會這樣，還有待進一步的研究。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 乳腺癌患者

生物鐘

每個人身體中都有一個掌控時間的機制，影響一天24小時的身體表現。這就是生物鐘。

生物鐘影響人們的睡眠時間、情緒、甚至患心臟病的風險。

每個人的生物鐘不同，作息時間也不同。

早上精力充沛的人，被稱為「百靈鳥」型，起得早，晚上累得早，睡得早。

晚上有精力的人，被稱為「貓頭鷹」型，早起困難，晚上才效率最高，而且喜歡晚睡。

與乳腺癌有關？

研究人員認為，生物鐘與乳腺癌關係密切。他們採用了一種新的分析數據方法——孟德爾隨機化（Mendelian randomisation）。

他們著重研究決定人們是「百靈鳥」還是"貓頭鷹"的341個DNA片段，將這一理論應用在18萬參加英國生物庫項目的女性和參加乳腺癌協會聯合研究的近23萬女性數據中。

結果顯示，那些基因被設定為「百靈鳥」的女性，比「貓頭鷹」型患乳腺癌的機率要低。

因為這些DNA是在出生時就已經決定的，與其他已知的癌症誘因如肥胖症無關，所以研究人員對生物鐘影響患乳腺癌的結論比較有信心。

圖片版權 Getty Images Image caption 早睡早起身體好？

影響多大？

在英國，每七個女性當中有一個,在有生之年罹患乳腺癌。不過這項研究只著重在女性生命中很短的8年時間段。

這個時間段中的研究顯示，2%的「貓頭鷹」型女性患上乳腺癌，而「百靈鳥」型女性的患乳腺癌率為1%。

布里斯托大學的研究人員之一，麗貝佳·利奇蒙博士向BBC表示，這一發現之所以很重要，是因為睡眠是人人都需要的，而且是很容易調整的。

此前的很多研究著眼於輪班工作對身體的影響，但這一發現顯示，對所有女性來說，患乳腺癌的風險因素都可能存在。

年齡和家族病史是乳腺癌的主要風險因素。根據英國癌症研究慈善機構的統計，大約四分之一的乳腺癌病例應該是可以在早期得以預防的。

夜間睡眠好能防癌嗎？

這樣的問題並沒有簡單的答案。

利奇蒙博士說，要給女性們一個明確的建議目前還為時過早。她告訴BBC說，還需要找到原因，為什麼一個晚睡的女性會比早睡女性風險更高。我們需要找到晚睡和乳腺癌之間究竟有什麼關係。

這與生物鐘本身是否有關呢？是不是貓頭鷹型的人不按時作息，卻又必須起牀去工作給生物鐘帶來傷害呢？生物鐘是否影響荷爾蒙水平、免疫系統、或者新陳代謝系統而改變了患癌症的風險程度呢？

目前，還有很多問題沒有答案。

圖片版權 Getty Images Image caption 睡覺真的很重要

研究結果對嗎？

科學研究從來就不能有百分之百的把握，但是這樣的研究結果與其他研究結果相吻合。

世界衛生組織已經表示，輪班工作打亂了人們的生物鐘，可能增加癌症風險。

英國慈善機構——現在乳腺癌研究(Breast Cancer Now)的理查德·伯克斯博士說，這些讓人思考的研究結果都提供了越來越多的證據證明，我們由基因決定的睡眠時間與癌症風險有某種關係，但是還需要更多的研究來找到這到底是怎樣的關係。

類似的研究還發現，人們喜歡在哪個時間睡眠對精神健康，包括患精神分裂症的風險，起著某種作用。

曼徹斯特大學的科麗歐娜·科爾萬也表示，這個研究利用孟德爾隨機化讓研究人員能夠查找睡眠時間與乳腺癌之間的因果關係。

這一研究已經發表在研究網站bioRxiv,目前還沒有經過科學界同行的審議。