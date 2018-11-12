快速掃描頸部能預測未來15年患癡呆症風險

圖片版權 Getty Images Image caption 研究稱頸部掃描有助識別未來罹患癡呆症風險。

科研人員稱，他們研製了一種新方法，可以預測未來15年之內人們患失智症（俗稱老年癡呆症，阿爾茨海默氏病為其中的一種）的風險機率。

科研人員用超聲波技術對人們頸部進行掃描，通過觀察頸部血管情況可以預測哪些人在未來15年內患老年癡呆的風險較高。這一過程只需要5分鐘。

這項試驗開始於2002年，英國倫敦大學學院的一個國際專家小組對3000多名志願者進行掃描，並在其後15年對他們進行追蹤調查。

他們發現，那些脈搏跳動比較強的人在未來10年更容易出現認知能力下降。研究人員希望這一發現可以為未來預防和預測認知能力下降提供新方法。

隨著全球人口壽命提高和老齡化，越來越多人罹患老年癡呆症。因此，能夠早期診斷該疾病十分重要。

據信，該病可以在出現早期症狀前的幾十年就開始發生病變了。

如果脈搏較強可能會給腦部微血管造成損害。同時，還可能會給腦部血管網絡帶來結構性改變，甚至導致腦部少量出血，形成輕微中風。

研究人員在15年期間一直對這3000名志願者進行跟蹤掃描，並對他們的記憶力和解決問題能力進行追蹤分析，結果發現那些脈搏最強的人（大約佔參與者的四分之一）比其他志願者出現認知能力下降的風險大約高出50%。

認知能力下降通常是老年癡呆的早期症狀之一。然而，並非每個認知功能下降的人都會發病。

圖片版權 Getty Images Image caption 健康飲食、經常運動以及不吸煙等都可以幫助預防老年癡呆

研究人員說，它為那些將來可能罹患老年癡呆症的人提供一種新的鑒別手段。這樣則有助於對患者進行早期治療，並對其生活方式進行干預。

預防

任何病變，預防總是好於治療。有證據顯示，通過控制血壓、膽固醇、健康飲食、經常運動以及不吸煙等都可以幫助預防老年癡呆。

研究人員下一步計劃是利用核磁共振（MRI ）來檢查這些志願者腦部是否出現結構與功能性改變，這些改變可以解釋為什麼會發生認知能力下降。

英國阿爾茨海默症研究所負責人勞特利奇博士說，現在並不清楚超聲波掃描能夠改善對癡呆症的診斷。

但是，勞特利奇博士說：「至少現在我們知道腦部供血至關重要。維持健康的心臟與血壓有助於減少罹患老年癡呆症患病風險。」

其他預測方法

隨著醫學科技進步，人們已經找到預測老年癡呆症風險的一些方法。

例如，之前有研究說驗光師可以通過觀察人們眼底視網膜的薄厚來預測哪些人更容易得老年癡呆。

本來，這項技術是為了發現早期眼疾，但科學家發現那些視網膜比較薄的人更可能遇到記憶和推理問題。

此外，幾年前英國科學家還利用驗血辦法來預測人們未來是否可能罹患老年癡呆風險。這一方法向預測阿爾茨海默症邁出了關鍵一步。

在對1000多人進行的研究結果顯示，用血液中的一組蛋白質來預測老年癡呆症發病的凖確率高達87%。

發表在《阿爾茨海默症和老年癡呆症》雜誌上的這項研究結果，將被用來改善治療老年癡呆症患者的新藥試驗。