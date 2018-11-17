Image caption 奧黛麗·赫本領銜主要的《羅馬假日》成為經典影片之一。

奧黛麗·赫本、伊麗莎白·泰勒、瑪麗蓮·夢露，這些好萊塢女神們性感迷人，妖嬈嫵媚，創造了多少令人神往的經典銀幕形像和佳話。

可惜的是，她們都已經仙逝作古。

但想像一下，如果有一天她們再能「復活」，重新參加新片的演出，該有多美好。

也許，她們生不逢時，趕不上現代科技發展給人類帶來的種種良機。

然而，那些目前仍然在世的知名演藝界人士或許能夠實現這一夢想。

未來的數碼克隆技術有可能讓好萊塢演員們青春永駐，永遠保持其巔峰狀態。甚至在去世後繼續參加演出，為影片公司增加票房收入。

但首先，他們需要支付100萬美元的費用，製造一個可以在銀幕上使用的「數碼克隆版本」，這一數碼克隆版本應該可以做到和他們真人相似的「栩栩如生」地步，並保存起來。

Image caption 美國演員安吉麗娜·朱莉

美國視覺效果公司Digital Domain的亨德勒說，目前他們公司已經為10多名大腕演員做了數字掃描處理。這些演員都是處於巔峰狀態的靚男俊女。

該公司用高清掃描技術，細微到每一個汗毛孔，皮膚下的血流量等都被精確記錄下來。

在保存了他們的「數碼克隆版本」之後，即使將來這些演員去世後，他們的數碼版本仍然可以繼續參加新片的演出，至少理論上是這樣的。

亨德勒說，「或許還可以利用這一技術創造出比演員本人更年輕的形像」。

一次掃描過程可以收集到一名演員10個TB（terabytes）的數據,大約相當於哈勃太空望遠鏡一年所收集的數據量。

收集演員面部血流量之所以重要，是為當演員在做各種面部表情時做凖備，特別是一些極端的面目表情。

在製造演員數碼版本形像時，演員需要坐在一個特製的圓形球體中，用高科技手段從全方位以及不同燈光背景下繪製該演員面目的所有形像，包括他們的牙齒模型等。

悄然成風

據美國洛杉磯業內人士表示，現在越來越多的電影製片廠表示希望能為他們的大牌明星製作數碼版本，以便他們身後繼續參加演出。

不僅如此，有了演員的數碼版本後還意味著如果哪一個鏡頭或場景沒拍好可以用該演員的數碼版本直接修復，不必非要把演員再重新請回片場再演一遍。

因為其保密性，Digital Domain不願透露已經有哪些明星參與了這一過程。

但亨德勒說，有時費用由製片廠來承擔，也有些演員自己掏腰包。

圖片版權 EPA Image caption 凱麗·費雪60歲突發心臟病去世

但到目前為止，人們對演員數碼復活現象意見不一。 例如，有些影迷對凱麗·費雪（Carrie Fisher，《星球大戰》系列電影中飾演「萊婭公主」的美國女演員。2016年突發心臟病去世，年僅60歲）的19歲數碼版本表示不太滿意。

專家認為，數碼克隆形像是否逼真到栩栩如生，最大的挑戰就在於無窮的細節上。正是這些細節才最關鍵，包括眼睛的閉合以及張嘴講話時嘴唇的動作等，

亨德勒說：「要想創造出跟真人一摸一樣的機器人一直以來都是最難的事情。但現在我們正開始有所突破。你應該期待這種技術會遍地開花。」

隨著克隆技術的改進，也許未來真能達到以假亂真的地步。屆時，那些好萊塢演員真正可以做到「永垂不朽」，但這到底是喜還是悲呢？